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Украинский пилот погиб за штурвалом F-16

15:27 2795

На самолете F-16 во время выполнения боевого задания в субботу, 12 апреля, погиб 21-летний летчик Павел Иванов, сообщили Воздушные силы ВСУ.

Деталей гибели пилота не уточняют. Все обстоятельства трагедии устанавливаются межведомственной комиссией, которая уже начала свою работу, говорится в заявлении ВС ВСУ.

Также доподлинно неизвестно, что произошло с истребителем F-16.

Воздушные силы добавили, что украинские пилоты F-16 почти ежедневно выполняют боевые задачи на разных направлениях в невероятно сложных условиях, осуществляя истребительное прикрытие авиационных ударных групп и нанося удары по вражеским объектам.

26 августа 2024 года во время отражения одного из самых массовых ракетных ударов РФ по Украине за штурвалом F-16 погиб Алексей Месь, позывной Мунфиш. Ему было 30 лет. Во время своего последнего боевого вылета он уничтожил три крылатые ракеты и один ударный беспилотник, сообщали Воздушные силы.

Причины катастрофы самолета F-16, который пилотировал Алексей Месь, расследуются. Для этого Минобороны Украины создало специальную комиссию. СМИ сообщали, что военные рассматривают несколько версий авиакатастрофы, включая «дружественный огонь» ПВО, техническую неисправность самолета и ошибку пилота.

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