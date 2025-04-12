Лукашенко завезет в Беларусь 150 тысяч пакистанцев

Беларусь готова принять на работу 100-150 тыс. пакистанских специалистов. Об этом президент страны Александр Лукашенко заявил журналистам 11 апреля по итогам переговоров с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

«Мы также договорились с моим другом премьер-министром Пакистана, что в ближайшее время будут направлены специалисты разных отраслей. Тех отраслей, о которых мы попросим. И руководство Пакистана поможет нам подобрать таких людей. Пусть это будет 100 тысяч, может быть, 120-150 тысяч этих специалистов. Мы готовы принять их в Беларуси и создать им необходимые условия для работы», - подчеркнул он.

Эта инициатива была с большим энтузиазмом воспринята пакистанской стороной.

«Позвольте поблагодарить Вас от всего сердца и от лица всей делегации, от народа Пакистана за Ваше щедрое предложение и приглашение более сотни тысяч высококвалифицированных работников из Пакистана приехать в Беларусь работать, - сказал премьер-министр. - Поверьте, это предложение сделало мой день. Это настоящий подарок, который я везу с собой из Беларуси, дорогой подарок от моего брата Александра Лукашенко».

Шахбаз Шариф заверил, что все пакистанские «специалисты», которые получат возможность работать в Беларуси, будут иметь «прекрасную подготовку». «Вы убедитесь, что они действительно имеют высокую квалификацию и могут оказать помощь вашей стране. Они трудолюбивы, у них есть навыки, семьи, которые надо поддерживать. Они могут создать тот самый мост, который мы строим между Минском и Исламабадом».