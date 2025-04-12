Трамп может запретить использование доллара за пределами США

Судя по тем решениям, которые на своём посту в течение нескольких последних месяцев принимает Дональд Трамп, нельзя исключать реализации самых немыслимых и маловероятных сценариев дальнейшего развития событий. Об этом в интервью YouTube-каналу «Naidi Mamonta» заявил известный российский экономист Михаил Хазин.

По его словам, в какой-то момент президент США может объявить о введении запрета на использование американского доллара за пределами страны. Кроме этого, как отметил эксперт, Трамп также может заблокировать все долларовые переводы в Америку.

Как объяснил специалист, данная мера может быть введена для того, чтобы все компании устремились в США для того, чтобы открывать там своё производство. Это позволит им обойти запрет на использование долларов за пределами государства.

Также Хазин не исключил того, что Трамп может использовать угрозу введения такого запрета в качестве мощного аргумента во время двухсторонних переговоров с руководством тех или иных стран, чтобы делать их более сговорчивыми по любым вопросам.