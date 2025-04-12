Представитель Алиева о важности Зангезурского коридора для Армении

Зангезурский коридор можно рассматривать как «важную меру укрепления доверия» в регионе Южного Кавказа. Об этом заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков, выступая на панельной дискуссии под названием «ОТГ: Уникальная модель сотрудничества», прошедшей в рамках IV Анталийского дипломатического форума.

Амирбеков также подчеркнул, что данный коридор является «одним из элементов продолжающегося процесса нормализации отношений между официальными Баку и Ереваном».

«Помимо чисто коммерческого значения, я думаю, Зангезурский коридор также можно рассматривать как важную меру укрепления доверия в регионе, поскольку он также является одним из элементов продолжающегося процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Таким образом, для Армении, которая сегодня находится в полной экономической изоляции, это хороший шанс стать частью региона, а также помочь повысить его стратегическое значение», - отметил Амирбеков.