USD 1.7000
EUR 1.9245
RUB 2.0345
Подписаться на уведомления
Новое заявление Израиля по переговорам с Турцией
Новость дня
Новое заявление Израиля по переговорам с Турцией

Представитель Алиева о важности Зангезурского коридора для Армении

16:05 1777

Зангезурский коридор можно рассматривать как «важную меру укрепления доверия» в регионе Южного Кавказа. Об этом заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков, выступая на панельной дискуссии под названием «ОТГ: Уникальная модель сотрудничества», прошедшей в рамках IV Анталийского дипломатического форума.

Амирбеков также подчеркнул, что данный коридор является «одним из элементов продолжающегося процесса нормализации отношений между официальными Баку и Ереваном».

«Помимо чисто коммерческого значения, я думаю, Зангезурский коридор также можно рассматривать как важную меру укрепления доверия в регионе, поскольку он также является одним из элементов продолжающегося процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Таким образом, для Армении, которая сегодня находится в полной экономической изоляции, это хороший шанс стать частью региона, а также помочь повысить его стратегическое значение», - отметил Амирбеков.

Война США. Китай принимает войну
Война США. Китай принимает войну наша аналитика
14:14 3389
Россия не вывозит
Россия не вывозит горячая тема; все еще актуально
02:28 9607
Германия о цели нападения России на НАТО
Германия о цели нападения России на НАТО
17:16 888
Лавров заявил о подготовке Запада к «новой войне»
Лавров заявил о подготовке Запада к «новой войне»
16:23 1553
Представитель Алиева о важности Зангезурского коридора для Армении
Представитель Алиева о важности Зангезурского коридора для Армении
16:05 1778
Трамп может запретить использование доллара за пределами США
Трамп может запретить использование доллара за пределами США
15:46 3107
А Россия все о трехсторонних договоренностях
А Россия все о трехсторонних договоренностях НОВОСТЬ ДОПОЛНЕНА
16:51 2154
Израиль начинает войну с новой силой
Израиль начинает войну с новой силой
15:19 2363
Спецпосланник Трампа пригласил спецпосланника Путина на ужин
Спецпосланник Трампа пригласил спецпосланника Путина на ужин
15:06 1588
Россия может развязать ядерную войну в космосе
Россия может развязать ядерную войну в космосе
14:41 1646
Раскол в «тюркском единстве»: Северный Кипр осуждает Узбекистан и Казахстан… Алиев в поддержку братьев-турок
Раскол в «тюркском единстве»: Северный Кипр осуждает Узбекистан и Казахстан… Алиев в поддержку братьев-турок о развитии ситуации
11:50 5957

ЭТО ВАЖНО

Война США. Китай принимает войну
Война США. Китай принимает войну наша аналитика
14:14 3389
Россия не вывозит
Россия не вывозит горячая тема; все еще актуально
02:28 9607
Германия о цели нападения России на НАТО
Германия о цели нападения России на НАТО
17:16 888
Лавров заявил о подготовке Запада к «новой войне»
Лавров заявил о подготовке Запада к «новой войне»
16:23 1553
Представитель Алиева о важности Зангезурского коридора для Армении
Представитель Алиева о важности Зангезурского коридора для Армении
16:05 1778
Трамп может запретить использование доллара за пределами США
Трамп может запретить использование доллара за пределами США
15:46 3107
А Россия все о трехсторонних договоренностях
А Россия все о трехсторонних договоренностях НОВОСТЬ ДОПОЛНЕНА
16:51 2154
Израиль начинает войну с новой силой
Израиль начинает войну с новой силой
15:19 2363
Спецпосланник Трампа пригласил спецпосланника Путина на ужин
Спецпосланник Трампа пригласил спецпосланника Путина на ужин
15:06 1588
Россия может развязать ядерную войну в космосе
Россия может развязать ядерную войну в космосе
14:41 1646
Раскол в «тюркском единстве»: Северный Кипр осуждает Узбекистан и Казахстан… Алиев в поддержку братьев-турок
Раскол в «тюркском единстве»: Северный Кипр осуждает Узбекистан и Казахстан… Алиев в поддержку братьев-турок о развитии ситуации
11:50 5957
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться