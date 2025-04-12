Германия о цели нападения России на НАТО

Армия РФ быстро наращивает численность личного состава и вооружений, что значительно превышает потребности для войны против Украины и может угрожать НАТО, заявил генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер в интервью Welt.

По его словам, в следующем году вооруженные силы РФ удвоятся и будут насчитывать 1,5 миллиона солдат. «Мы видим, что около 1 500 боевых танков ежегодно либо производятся заново, либо снимаются со складов и ремонтируются — это значительно больше, чем нужно для войны против Украины. И склады заполняются боеприпасами», — отметил Бройер.

Он считает, что Россия будет «способна к широкомасштабному нападению обычными вооружениями на территорию НАТО в 2029 году». По словам военного, цель президента РФ Владимира Путина — ослабить и уничтожить НАТО как альянс, а также дискредитировать западную модель общества.

При этом Бройер подчеркнул, что продолжает рассчитывать на лояльность США к НАТО при новом президенте Дональде Трампе. «Моим самым большим вызовом сейчас является быстрое обеспечение оперативной готовности войск — и я должен сделать это всеми доступными средствами. Конечно, мы сначала посмотрим в Германии и Европе, есть ли что-то доступное. Если нет, то, учитывая временные ограничения, мы будем вынуждены закупать в США, если там есть возможности. 2029 год — наша целевая дата, и мы должны быть готовы к этому времени», — подчеркнул он.

На вопрос, доверяет ли он США в случае нападения России на страны Балтии, генерал ответил: «Да, абсолютно». Он отметил, что недавно был в США и не заметил среди коллег признаков отдаления от НАТО. «Я видел, что начальники штабов всех стран НАТО сближаются между собой. Они стремятся укрепить единство, чаще консультируются и обмениваются аналитическими выводами, чем в предыдущие годы», — заверил Бройер.