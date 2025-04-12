Заместитель министра иностранных дел Турции Нух Йылмаз прокомментировал переговоры между Израилем и Турцией, прошедшие в Баку, во время выступления на панельной дискуссии в рамках Анталийского дипломатического форума. По его словам, переговоры носили технический характер, в них не участвовали дипломаты, а главной целью было предотвращение возможного военного столкновения сторон на территории Сирии.
«Этот контакт не означает начало политических или дипломатических переговоров между сторонами. Это хороший старт, потому что мы хотим предотвратить любые столкновения в воздушном пространстве Сирии. Что касается нормализации отношений между Израилем и Турцией, то для этого необходимо прекратить геноцид в Газе и обеспечить режим прекращения огня. Если это произойдет, можно будет говорить о более конструктивных отношениях с Израилем», — заявил Йылмаз.
Дипломат также добавил, что цель Израиля — «создание хаоса на сирийской территории». По его словам, таким образом еврейское государство стремится легитимизировать свое военное присутствие в Сирии.
«Именно поэтому они наносят удары по военным объектам в Сирии», — отметил Йылмаз.
Выступая на той же панели, профессор экономики Колумбийского университета США, известный своей пророссийской позицией, Джеффри Сакс выступил в защиту свергнутого сирийского диктатора Башара Асада. По его словам, «гражданскую войну в Сирии развязал не Асад, а Соединенные Штаты».
«Войну начал не Башар Асад, а Вашингтон. В 2011 году было принято решение свергнуть Асада. На самом деле, это требование исходило от Израиля. Нетаньяху хотел изменить Ближний Восток по своему усмотрению, а ЦРУ и администрация США помогли ему в этом. То, что произошло в Сирии, стало не результатом действий диктаторского режима Асада, а последствием указания Барака Обамы от 2011 года о его свержении. США обучали бойцов в регионе, среди которых были и те, кто сейчас захватил власть в Сирии. В 2024 году события завершились так, как того хотело ЦРУ, и к власти пришли джихадистские группировки», — заявил Сакс.