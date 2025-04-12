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Новое заявление Израиля по переговорам с Турцией
Новость дня
Новое заявление Израиля по переговорам с Турцией

Новое заявление о переговорах Израиля и Турции в Баку

Отдел информации
17:54 601

Заместитель министра иностранных дел Турции Нух Йылмаз прокомментировал переговоры между Израилем и Турцией, прошедшие в Баку, во время выступления на панельной дискуссии в рамках Анталийского дипломатического форума. По его словам, переговоры носили технический характер, в них не участвовали дипломаты, а главной целью было предотвращение возможного военного столкновения сторон на территории Сирии.

По словам Йылмаза, никаких разговоров об улучшении отношений с Израилем в Баку не велось

«Этот контакт не означает начало политических или дипломатических переговоров между сторонами. Это хороший старт, потому что мы хотим предотвратить любые столкновения в воздушном пространстве Сирии. Что касается нормализации отношений между Израилем и Турцией, то для этого необходимо прекратить геноцид в Газе и обеспечить режим прекращения огня. Если это произойдет, можно будет говорить о более конструктивных отношениях с Израилем», — заявил Йылмаз.

Дипломат также добавил, что цель Израиля — «создание хаоса на сирийской территории». По его словам, таким образом еврейское государство стремится легитимизировать свое военное присутствие в Сирии.

«Именно поэтому они наносят удары по военным объектам в Сирии», — отметил Йылмаз.

Джеффри Сакс заявил, что войну в Сирии «развязал не Асад, а Соединенные Штаты»

Выступая на той же панели, профессор экономики Колумбийского университета США, известный своей пророссийской позицией, Джеффри Сакс выступил в защиту свергнутого сирийского диктатора Башара Асада. По его словам, «гражданскую войну в Сирии развязал не Асад, а Соединенные Штаты».

«Войну начал не Башар Асад, а Вашингтон. В 2011 году было принято решение свергнуть Асада. На самом деле, это требование исходило от Израиля. Нетаньяху хотел изменить Ближний Восток по своему усмотрению, а ЦРУ и администрация США помогли ему в этом. То, что произошло в Сирии, стало не результатом действий диктаторского режима Асада, а последствием указания Барака Обамы от 2011 года о его свержении. США обучали бойцов в регионе, среди которых были и те, кто сейчас захватил власть в Сирии. В 2024 году события завершились так, как того хотело ЦРУ, и к власти пришли джихадистские группировки», — заявил Сакс.

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