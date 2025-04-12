Новое заявление о переговорах Израиля и Турции в Баку

Заместитель министра иностранных дел Турции Нух Йылмаз прокомментировал переговоры между Израилем и Турцией, прошедшие в Баку , во время выступления на панельной дискуссии в рамках Анталийского дипломатического форума. По его словам, переговоры носили технический характер, в них не участвовали дипломаты, а главной целью было предотвращение возможного военного столкновения сторон на территории Сирии.

«Этот контакт не означает начало политических или дипломатических переговоров между сторонами. Это хороший старт, потому что мы хотим предотвратить любые столкновения в воздушном пространстве Сирии. Что касается нормализации отношений между Израилем и Турцией, то для этого необходимо прекратить геноцид в Газе и обеспечить режим прекращения огня. Если это произойдет, можно будет говорить о более конструктивных отношениях с Израилем», — заявил Йылмаз.

Дипломат также добавил, что цель Израиля — «создание хаоса на сирийской территории». По его словам, таким образом еврейское государство стремится легитимизировать свое военное присутствие в Сирии.

«Именно поэтому они наносят удары по военным объектам в Сирии», — отметил Йылмаз.