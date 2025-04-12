Фанаты iPhone могут вздохнуть спокойно

Ранее The New York Times писал, что ведение новых торговых пошлин в США может привести к увеличению стоимости продукции Apple.

Решение администрации Дональда Трампа о повышении тарифов на импортные товары затрагивает множество стран, где компания Apple собирает свою продукцию. Наиболее высокие тарифы введены во Вьетнаме (46%), Китае (34%) и Индии (26%).

В связи с этим Apple, как отмечалось в материале, столкнется с выбором: покрывать дополнительные расходы самостоятельно, что негативно скажется на прибыли, либо повышать цены на продукцию, перекладывая затраты на потребителей.