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Фанаты iPhone могут вздохнуть спокойно

17:58 356

Президент США Дональд Трамп освободит смартфоны, компьютеры и чипы от пошлин, сообщает CNBC.

Ранее The New York Times писал, что ведение новых торговых пошлин в США может привести к увеличению стоимости продукции Apple.

Решение администрации Дональда Трампа о повышении тарифов на импортные товары затрагивает множество стран, где компания Apple собирает свою продукцию. Наиболее высокие тарифы введены во Вьетнаме (46%), Китае (34%) и Индии (26%).

В связи с этим Apple, как отмечалось в материале, столкнется с выбором: покрывать дополнительные расходы самостоятельно, что негативно скажется на прибыли, либо повышать цены на продукцию, перекладывая затраты на потребителей.

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