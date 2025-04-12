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Пророссийских деятелей задержали в аэропорту Кишинева

18:39 1371

Молдавского журналиста Габриэля Кэлина задержали в аэропорту Кишинёва по прибытию из Москвы. Также в аэропорту Кишинёва задержан глава молдавского комитета «Победа» Алексей Петрович.

Габриэль Кэлин — молдавский блогер, журналист и общественный деятель, известный своей оппозиционной позицией к действующей власти Молдовы, в частности к президенту Майе Санду и её партии PAS. Кэлин также известен своими пророссийскими взглядами и поддержкой политического блока «Победа», выступающего за укрепление связей с Россией.

Алексей Петрович — председатель Национального координационного комитета «Победа» в Молдове, руководитель поискового движения и общественный деятель. Он активно занимается сохранением исторической памяти о Великой Отечественной войне, организует мероприятия, такие как Марш памяти и «Бессмертный полк». Петрович также известен своей критикой прозападной политики властей Молдовы, обвиняя их в «фальсификации истории и ущемлении прав оппозиции».

 

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