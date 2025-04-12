Мэра Стамбула будут судить летом

Рассмотрение дела в отношении оппозиционного экс-мэра Стамбула Экрема Имамоглу отложили до 16 июня. По информации телеканала Sözcü, заседание состоялось в местной тюрьме Силиври. Имамоглу содержится в изоляторе после ареста 23 марта по обвинению в коррупции.

«Дело в отношении Имамоглу, представляющего оппозиционную Народно-республиканскую партию (НРП), было возбуждено в конце января. Ранее он давал показания в прокуратуре по данному делу, судебное заседание в рамках разбирательства было первым. Имамоглу отверг выдвинутые в его адрес обвинения, обвинив турецкие власти в политизации дела», – сообщает канал.

В случае признания стамбульского мэра виновным ему грозит до семи лет и четырех месяцев лишения свободы, а также пятилетний запрет на политическую деятельность.

НРП ранее выдвинула Имамоглу кандидатом в президенты от оппозиции, требуя проведения досрочных выборов.