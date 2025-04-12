Эрдоган не даст обидеть палестинцев

Турция категорически не приемлет насильственное перемещение жителей Газы, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с премьером Палестины Мохаммадом Мустафой в Анталье.
«Президент Эрдоган заявил, что единственным выходом из израильско-палестинского конфликта является решение о создании двух государств, подчеркнул, что Турция продолжает свои усилия по достижению прочного мира и прекращению израильских ударов по палестинским территориям, в том числе по сектору Газа», — сообщила канцелярия турецкого лидера.
Эрдоган также отметил, что Турция продолжит поставки гуманитарной помощи палестинцам.