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Новое заявление Израиля по переговорам с Турцией
Новость дня
Новое заявление Израиля по переговорам с Турцией

Эрдоган не даст обидеть палестинцев

19:36 734

Турция категорически не приемлет насильственное перемещение жителей Газы, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с премьером Палестины Мохаммадом Мустафой в Анталье.

«Президент Эрдоган заявил, что единственным выходом из израильско-палестинского конфликта является решение о создании двух государств, подчеркнул, что Турция продолжает свои усилия по достижению прочного мира и прекращению израильских ударов по палестинским территориям, в том числе по сектору Газа», — сообщила канцелярия турецкого лидера.

Эрдоган также отметил, что Турция продолжит поставки гуманитарной помощи палестинцам.

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