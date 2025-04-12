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Новое заявление Израиля по переговорам с Турцией
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Новое заявление Израиля по переговорам с Турцией

Трамп продлил санкции против России

20:26 555

Дональд Трамп еще на год продлил действие санкций против России, введенных его предшественником, Джо Байденом. Также продлевается блокировка российских активов.

Согласно данным Белого дома, Трамп продлил на один год режим чрезвычайного положения в США под предлогом вредоносных внешнеполитических действий России, следует из текста документа, подписанного главой государства.

Согласно приведенной информации, чрезвычайное положение было введено по решению Байдена в рамках исполнительного указа 14024 от 15 апреля 2021 года, который также направлен на блокирование российской собственности и введение санкций против Москвы.

В списке действий, совершаемых правительством РФ, указаны попытки подорвать проведение демократических выборов в США и других странах, кибердеятельность и оказание влияния на иностранные правительства, которые продолжают представлять «необычную и чрезвычайную» угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов.

Между тем экс-советник Трампа Джон Болтон заявил, что Трамп стремится достичь мира в Украине ради получения Нобелевской премии мира, которая до этого была вручена Бараку Обаме.

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