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Новое заявление Израиля по переговорам с Турцией

Россия теряет и Монголию. Виноватым сделают «коварный Запад»

опять на те же грабли
Ирина Вишнякова, специально для haqqin.az
20:35 447

На минувшей неделе в Улан-Баторе прошло заседание Совместного комитета ЕС-Монголия в рамках соглашения о партнерстве, на котором стороны подтвердили приверженность демократии, правам человека и многосторонности, а также договорились углубить сотрудничество в энергетике, климате и добыче критически важных сырьевых материалов.

Россия немало натерпелась от монголов со времен «сотрясателя вселенной» Чингисхана. Можно сказать, что монгольский страх плотно впечатался в российском генотипе, ведь не случайно в XX веке именно Россия приложила максимум усилий к тому, чтобы Монголия стала то ли одной из губерний Империи, то ли протекторатом, то ли 16-й республикой СССР.

Монгольский страх плотно впечатался в российском генотипе

Деньги в это вкладывались безумные, достаточно вспомнить, что именно СССР провел полное исследование геологических ресурсов Монголии, построил там всю инфраструктуру, включая горно-металлургический комбинат в Эрдэнете и целый город, где, кстати, прошло мое раннее детство, и вложившись в строительство оборонного рубежа против Китая.

Но потом наступили странные времена: когда Монголия не хотела выходить из сферы влияния России, а вот Москва высокомерно отказывала ей в этом, сократив финансирование всех совместных монголо-российских проектов. После прихода к власти нынешнего руководства Кремля все вроде бы и изменилось. Российский официоз запестрел заголовками о том, что «Россия - Монголия: путь добрососедства и сотрудничества», «Монголия и Россия. Прошлое, настоящее и будущее» …

Но время уже было упущено – пути Москвы и Улан-Батора расходились все больше и больше, монголы поняли, что на Кремль им рассчитывать нечего – и стали искать свое самостоятельное место в этом мире, не оглядываясь на Москву.

Монголы поняли, что на Кремль им рассчитывать нечего – и стали искать свое самостоятельное место в этом мире

В 2019 году во время государственного визита президента России Владимира Путина в Монголию, две страны подписали Соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. В 2020 году Россия ратифицировала Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Монголией – но все это оставалось только декларациями, которые не несли Монголии никаких экономических преференций.

Рынок страны уже принадлежал Китаю, что самим монголам совершенно не нравилось, учитывая достаточно сложную историю китайско-монгольских отношений, – и потому Улан-Батор начал активный поиск партнеров, заманивая своими ресурсами Канаду, Японию и Евросоюз.

Проблема заключалась лишь в том, что китайцев из Монголии не устранишь, американцы в том, что есть эта страна, по своим ресурсам еще до конца не осознали, канадцы получили травмирующий опыт по разработке крупнейшего горнорудного месторождения Таван-Толгой, где их интересы столкнулись с интересами австралийцев из Rio Tinto, причем конкуренция проходила совершенно в духе нравов XIX века, некоторые эпизоды прямо оживляли картины освоения Дикого Запада.

ЕС спокойно дождался устранения конкурентов и взял Монголию «без боя»

А вот японцы и европейцы сумели подводные камни такой битвы за минеральные ресурсы Монголии как-то обойти. Как именно – тема отдельного разговора, достаточно специфичного – но факт остается фактом. Они просто сумели выждать, пока их конкуренты израсходовали себя во взаимных корпоративных войнах – и дождались, пока «по реке проплыл труп их врага».

Европейцы и японцы попытались всунуться в этот тонкий зазор – Китаю более интересен Казахстан, где у него больше рычагов влияния, американцы не определились, зачем им вообще Монголия, Россия считает, что монголы ей по всю жизнь обязаны – и потому Улан-Батор пошел на установление тесных связей с Евросоюзом. Начав с того, что в совместной декларации с ЕС осудил агрессивную войну России, поддержав резолюции ООН о территориальной целостности Украины, хотя до этого предпочитала сохранять нейтралитет в данном вопросе.

Другие достигнутые договоренности в ходе диалога ЕС – Монголия ставят под вопрос традиционный баланс сил в регионе, оттаскивая от России традиционных союзников в Северной Азии, и судьбу российских инфраструктурных проектов в регионе, таких как газопровод «Союз Восток».

Что на этот счет ответит ведомство Сергея Лаврова? Скорее всего, традиционными заклинаниями о коварстве Запада. Ведь расписываться в собственной некомпетентности, когда в практически тепличных условиях был утрачен российский форпост в Северной Азии, – такого мы никогда не дождемся.

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