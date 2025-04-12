Россия теряет и Монголию. Виноватым сделают «коварный Запад»

На минувшей неделе в Улан-Баторе прошло заседание Совместного комитета ЕС-Монголия в рамках соглашения о партнерстве, на котором стороны подтвердили приверженность демократии, правам человека и многосторонности, а также договорились углубить сотрудничество в энергетике, климате и добыче критически важных сырьевых материалов. Россия немало натерпелась от монголов со времен «сотрясателя вселенной» Чингисхана. Можно сказать, что монгольский страх плотно впечатался в российском генотипе, ведь не случайно в XX веке именно Россия приложила максимум усилий к тому, чтобы Монголия стала то ли одной из губерний Империи, то ли протекторатом, то ли 16-й республикой СССР.

Деньги в это вкладывались безумные, достаточно вспомнить, что именно СССР провел полное исследование геологических ресурсов Монголии, построил там всю инфраструктуру, включая горно-металлургический комбинат в Эрдэнете и целый город, где, кстати, прошло мое раннее детство, и вложившись в строительство оборонного рубежа против Китая. Но потом наступили странные времена: когда Монголия не хотела выходить из сферы влияния России, а вот Москва высокомерно отказывала ей в этом, сократив финансирование всех совместных монголо-российских проектов. После прихода к власти нынешнего руководства Кремля все вроде бы и изменилось. Российский официоз запестрел заголовками о том, что «Россия - Монголия: путь добрососедства и сотрудничества», «Монголия и Россия. Прошлое, настоящее и будущее» … Но время уже было упущено – пути Москвы и Улан-Батора расходились все больше и больше, монголы поняли, что на Кремль им рассчитывать нечего – и стали искать свое самостоятельное место в этом мире, не оглядываясь на Москву.

В 2019 году во время государственного визита президента России Владимира Путина в Монголию, две страны подписали Соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. В 2020 году Россия ратифицировала Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Монголией – но все это оставалось только декларациями, которые не несли Монголии никаких экономических преференций. Рынок страны уже принадлежал Китаю, что самим монголам совершенно не нравилось, учитывая достаточно сложную историю китайско-монгольских отношений, – и потому Улан-Батор начал активный поиск партнеров, заманивая своими ресурсами Канаду, Японию и Евросоюз. Проблема заключалась лишь в том, что китайцев из Монголии не устранишь, американцы в том, что есть эта страна, по своим ресурсам еще до конца не осознали, канадцы получили травмирующий опыт по разработке крупнейшего горнорудного месторождения Таван-Толгой, где их интересы столкнулись с интересами австралийцев из Rio Tinto, причем конкуренция проходила совершенно в духе нравов XIX века, некоторые эпизоды прямо оживляли картины освоения Дикого Запада.