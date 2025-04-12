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Сотрудников Госдепа заставляют доносить друг на друга

Politico
21:19 1091

Администрация президента США Дональда Трампа приказала сотрудникам Госдепартамента сообщать о любых случаях проявления коллегами «антихристианской предвзятости». Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на внутренний указ, который оказался в распоряжении журналистов.

Уточняется, что доносить приказали в рамках усилий по реализации нового масштабного указа о поддержке сотрудников христианского вероисповедания, работающих в федеральном правительстве.

Согласно документу, департамент будет работать с общеадминистративной целевой группой для сбора информации, «касающейся антирелигиозных предубеждений», и будет собирать примеры антихристианских предубеждений с помощью анонимных форм отчетов сотрудников.

Соответствующая телеграмма, как пишут журналисты, была разослана в посольства по всему миру от имени госсекретаря Марко Рубио. В документе говорится, что целевая группа соберется около 22 апреля для обсуждения предварительных выводов.

По данным издания, в телеграмме содержится призыв к сотрудникам Госдепа сообщать друг о друге через специальную форму, которая может быть анонимной.

«Сообщения должны быть максимально подробными, включая имена, даты, места (например, почта или домашний офис, где произошел инцидент)», — сказано в телеграмме.

Отмечено, что некоторые сотрудники Госдепартамента были шокированы и встревожены такой инициативой. Они отметили, что даже если такие меры были продиктованы благими намерениями, то они все равно основаны на ошибочной предпосылке, что в ведомстве изначально существуют антихристианские предубеждения. В Госдепе предупредили, что это может создать атмосферу страха, поскольку сотрудников заставляют доносить друг на друга.

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