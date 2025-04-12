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Боевики сложили оружие

21:33 2031

Спецподразделения сил безопасности Сирии установили контроль над четырьмя районами южной провинции Дераа, которые служили оплотом формирований, не подчинившихся переходному правительству в Дамаске.

Как сообщил телеканал Syria TV, в результате достигнутого соглашения с шейхами местных племен боевики согласились сдать оружие властям в населенных пунктах Мсейфара, Сайда, Эль-Джиза и Эс-Сахва.

Согласно информации, силы безопасности восстановили также порядок в городе Босра-эш-Шам (110 км от Дамаска), где ранее в ряде кварталов произошли перестрелки и был введен комендантский час. Как заявил губернатор Дераа Анвар аз-Зоуби, зачинщики столкновений будут выданы правоохранительным органам.

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