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Новое заявление Израиля по переговорам с Турцией
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Новое заявление Израиля по переговорам с Турцией

Будущий канцлер Германии о вступлении Украины в ЕС и НАТО

22:31 730

Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц поддерживает перспективу присоединения Украины к ЕС и НАТО, но считает, что это возможно только после прекращения войны. Об этом пишет Spiegel.

Мерц выступил против вступления Украины как в НАТО, так и в ЕС, пока страна находится в состоянии боевых действий.

"Страна, которая находится в состоянии войны, не может стать членом НАТО или Европейского Союза", - заявил будущий канцлер.

Он подчеркнул, что обещание присоединиться к Европейскому Союзу действительно, как и перспектива присоединения к НАТО.

"Но чтобы оба эти события произошли, война должна сначала закончиться", - пояснил он свое мнение.

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