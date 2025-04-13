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США депортируют миллион человек

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Администрация президента США Дональда Трампа планирует депортировать из Соединенных Штатов 1 млн иностранных мигрантов за первый год работы главы Белого дома. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что администрация Трампа настойчиво добивается депортации большего числа иммигрантов в течение первого года пребывания президента у власти.

Издание подчеркивает, что в случае достижения цели действующие власти США в два с половиной раза превзойдут предыдущее максимальное число депортаций за год, которое было зафиксировано при администрации Барака Обамы. Тогда максимальный показатель составил 400 тысяч человек.

Источники издания утверждают, что Вашингтон ведет переговоры с 30 странами о приеме мигрантов, не являющихся гражданами указанных государств.

До этого сообщалось, что в США анонсировали проверки аккаунтов иммигрантов в соцсетях на предмет антисемитизма.

Известно, что такие проверки будут распространяться на желающих получить постоянный вид на жительство, иностранных студентов, а также иностранцев из образовательных учреждений, связанных с антисемитской деятельностью.

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