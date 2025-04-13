Победный гол Махира Эмрели в Германии

После долгого перерыва футболист сборной Азербайджана Махир Эмрели сумел отличиться в матче за свой клуб - немецкий «Нюрнберг».

В игре 29-го тура второй Бундеслиги «Нюрнберг» в гостях обыграл «Кайзерслаутерн» - 2:1. Махир впервые за долгое время вышел на поле в стартовом составе и отличился на 68-й минуте, сделав счет 2:0.

В итоге «Нюрнберг» выиграл 2:1, а гол азербайджанского форварда оказался победным. Забитый мяч, кстати, получился весьма эффектным. Эмрели вошел в штрафную, обыграл защитника и удачно пробил.