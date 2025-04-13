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Победный гол Махира Эмрели в Германии

Первый за пять месяцев; видео
Отдел спорта
01:38 729

После долгого перерыва футболист сборной Азербайджана Махир Эмрели сумел отличиться в матче за свой клуб - немецкий «Нюрнберг».

В игре 29-го тура второй Бундеслиги «Нюрнберг» в гостях обыграл «Кайзерслаутерн» - 2:1. Махир впервые за долгое время вышел на поле в стартовом составе и отличился на 68-й минуте, сделав счет 2:0.

В итоге «Нюрнберг» выиграл 2:1, а гол азербайджанского форварда оказался победным. Забитый мяч, кстати, получился весьма эффектным. Эмрели вошел в штрафную, обыграл защитника и удачно пробил.

Это пятый гол Махира в официальных матчах за «Нюрнберг». В последний раз он забивал 3 ноября прошлого года.

«Нюрнберг» с 44 очками занимает 7-е место, отставая на 3 очка от третьей строчки, дающей право сыграть в переходных матчах за выход в Бундеслигу.

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