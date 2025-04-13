Кобахидзе дал обещание Эрдогану

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает Первый канал Грузии.

На встрече обсуждались текущие события на Ближнем Востоке и особая важность мира и стабильности на Южном Кавказе. Кобахидзе, как сообщается, выразил готовность содействовать диалогу, который обеспечит восстановление доверия и прочного мира в регионе.

Стороны также обсудили важность трехстороннего формата Грузия-Турция-Азербайджан, в рамках которого в Турции пройдет очередная министерская встреча.