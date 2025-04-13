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Новое заявление Израиля по переговорам с Турцией
Новость дня
Новое заявление Израиля по переговорам с Турцией

Кобахидзе дал обещание Эрдогану

01:36 771

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает Первый канал Грузии.

На встрече обсуждались текущие события на Ближнем Востоке и особая важность мира и стабильности на Южном Кавказе. Кобахидзе, как сообщается, выразил готовность содействовать диалогу, который обеспечит восстановление доверия и прочного мира в регионе.

Стороны также обсудили важность трехстороннего формата Грузия-Турция-Азербайджан, в рамках которого в Турции пройдет очередная министерская встреча.

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