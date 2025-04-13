Россия призналась в слежке за британскими подлодками

Российский посол в Великобритании Андрей Келин в интервью BBC ответил на вопрос, будет ли он отрицать, что Россия расставляет сенсоры в морях, омывающих Британские острова, чтобы следить за британскими подводными лодками, вооруженными ядерным оружием.

«Нет. Я не буду отрицать это, но мне непонятно, есть ли у нас интерес следить за всеми британскими подводными лодками с очень старыми, устаревшими ядерными боеголовками… Все эти угрозы крайне преувеличены», - сказал он.

Ранее британские военные обнаружили в прибрежных водах сенсоры, предположительно установленные Россией для слежки за атомными подлодками класса Vanguard с ядерными ракетами.

Собеседники издания The Sunday Times рассказали, что суперъяхты российских миллиардеров могли использоваться для слежки у берегов Великобритании. Один из таких случаев произошёл в 2018 году, когда британский корабль HMS Albion вынужденно покинул порт в Лимассоле после того, как рядом причалила яхта российского олигарха. Его имя в публикации не называется. Экипаж решил покинуть порт, так как заподозрил яхту в скрытом наблюдении.