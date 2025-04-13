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Блицкриг Израиля: палестинский город в осаде
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Блицкриг Израиля: палестинский город в осаде

Сильное землетрясение в Таджикистане

09:30 1381

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Таджикистане, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Его зафиксировали в 9:23 по местному времени (8:23 по бакинскому), передает Asia Plus. О последствиях землетрясения не сообщается.

Сейсмопрогностический республиканский центр при МЧС соседнего Узбекистана оценил землетрясение в Таджикистане в эпицентре в 7 баллов. Центр зафиксировал, что в Узбекистане также ощущались толчки в 2-3 балла.

Кроме того, толчки можно было почувствовать и в Кыргызстане.

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