Сильное землетрясение в Таджикистане

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Таджикистане, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Его зафиксировали в 9:23 по местному времени (8:23 по бакинскому), передает Asia Plus. О последствиях землетрясения не сообщается.

Сейсмопрогностический республиканский центр при МЧС соседнего Узбекистана оценил землетрясение в Таджикистане в эпицентре в 7 баллов. Центр зафиксировал, что в Узбекистане также ощущались толчки в 2-3 балла.

Кроме того, толчки можно было почувствовать и в Кыргызстане.