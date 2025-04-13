«Все идет хорошо»: Трамп доволен переговорами по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по прекращению войны в Украине, по его мнению, идут хорошо, но «есть момент, когда вы просто должны либо действовать, либо заткнуться» (put up or shut up).
Reuters передает, что Трамп дал этот комментарий журналистам через день после того, как он выразил разочарование Россией и призвал ее «двигаться» к заключению соглашения.
«Я думаю, что отношения между Украиной и Россией могут развиваться хорошо, и вы узнаете об этом очень скоро… Есть момент, когда вы просто должны либо действовать, либо заткнуться, и мы увидим, что произойдет, но я думаю, что все идет хорошо», - уверяет Трамп.
Комментарий президента США прозвучал на следующий день после того, как его спецпредставитель Стивен Уиткофф летал в Петербург на встречу с российским президентом Владимиром Путиным. Их беседа длилась более 4 часов. Согласно заявлению пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, Путин хотел обсудить с Уиткоффом «аспекты украинского урегулирования».
По данным Reuters, Уиткофф после визита спецпосланника Путина Кирилла Дмитриева в Вашингтон в начале апреля заявил Трампу, что самый быстрый шаг к миру в Украине состоит в том, чтобы отдать России право собственности на четыре украинских региона.