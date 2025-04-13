«Все идет хорошо»: Трамп доволен переговорами по Украине

Reuters передает, что Трамп дал этот комментарий журналистам через день после того, как он выразил разочарование Россией и призвал ее «двигаться» к заключению соглашения.

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по прекращению войны в Украине, по его мнению, идут хорошо, но «есть момент, когда вы просто должны либо действовать, либо заткнуться» (put up or shut up).

«Я думаю, что отношения между Украиной и Россией могут развиваться хорошо, и вы узнаете об этом очень скоро… Есть момент, когда вы просто должны либо действовать, либо заткнуться, и мы увидим, что произойдет, но я думаю, что все идет хорошо», - уверяет Трамп.

Комментарий президента США прозвучал на следующий день после того, как его спецпредставитель Стивен Уиткофф летал в Петербург на встречу с российским президентом Владимиром Путиным. Их беседа длилась более 4 часов. Согласно заявлению пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, Путин хотел обсудить с Уиткоффом «аспекты украинского урегулирования».

По данным Reuters, Уиткофф после визита спецпосланника Путина Кирилла Дмитриева в Вашингтон в начале апреля заявил Трампу, что самый быстрый шаг к миру в Украине состоит в том, чтобы отдать России право собственности на четыре украинских региона.