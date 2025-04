«Все идет хорошо»: Трамп доволен переговорами по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по прекращению войны в Украине, по его мнению, идут хорошо, но «есть момент, когда вы просто должны либо действовать, либо заткнуться» (put up or shut up).

Reuters передает, что Трамп дал этот комментарий журналистам через день после того, как он выразил разочарование Россией и призвал ее «двигаться» к заключению соглашения.