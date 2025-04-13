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Блицкриг Израиля: палестинский город в осаде
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Блицкриг Израиля: палестинский город в осаде

Сын Нетаньяху грубо ответил Макрону и призвал к «независимости Новой Каледонии и Корсики»

10:30 989

Сын премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху - Яир Нетаньяху - нелицеприятно ответил на пост в сети X президента Франции Эммануэля Макрона, в котором последний поддержал создание палестинского государства.

Об этом в воскресенье, 13 апреля, пишут израильские СМИ.

Свой ответ на пост Макрона, где тот рассказывал, что намерена Франция сделать для создания палестинского государства, Нетаньяху-младший начал со слов «Да пошел ты...».

«…Да независимости Новой Каледонии! Да независимости Французской Полинезии! Да независимости Корсики! Да независимости Страны Басков! Да независимости Французской Гвинеи! Остановите неоимпериализм Франции в Западной Африке!» - говорится в публикации сына Нетаньяху.

Слова Нетаньяху-младшего прозвучали после того, как вчера президент Франции Макрон опубликовал в X сообщение на иврите, арабском, французском и английском языках о своей поддержке создания палестинского государства. Ранее Макрон разъяснил позицию Франции по признанию палестинского государства, заявив: «Да палестинскому государству без ХАМАС».

«Для этого требуется освобождение всех заложников, прочное прекращение огня, немедленное возобновление гуманитарной помощи и стремление к политическому решению о двух государствах», — добавил он. Макрон также заявлял, что Франция может признать палестинское государство в июне, добавив, что, в свою очередь, некоторые страны Ближнего Востока могут признать Государство Израиль.

«Я поддерживаю законное право палестинцев на государство и мир, так же как я поддерживаю право израильтян жить в мире и безопасности, признанными их соседями. Предстоящая конференция по решению о двух государствах в июне этого года должна стать поворотным моментом. Я делаю все возможное с нашими партнерами для достижения этой цели мира. Нам это действительно нужно», — написал Макрон.

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