Сын Нетаньяху грубо ответил Макрону и призвал к «независимости Новой Каледонии и Корсики»

Сын премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху - Яир Нетаньяху - нелицеприятно ответил на пост в сети X президента Франции Эммануэля Макрона, в котором последний поддержал создание палестинского государства.
Об этом в воскресенье, 13 апреля, пишут израильские СМИ.
Свой ответ на пост Макрона, где тот рассказывал, что намерена Франция сделать для создания палестинского государства, Нетаньяху-младший начал со слов «Да пошел ты...».
«…Да независимости Новой Каледонии! Да независимости Французской Полинезии! Да независимости Корсики! Да независимости Страны Басков! Да независимости Французской Гвинеи! Остановите неоимпериализм Франции в Западной Африке!» - говорится в публикации сына Нетаньяху.
Слова Нетаньяху-младшего прозвучали после того, как вчера президент Франции Макрон опубликовал в X сообщение на иврите, арабском, французском и английском языках о своей поддержке создания палестинского государства. Ранее Макрон разъяснил позицию Франции по признанию палестинского государства, заявив: «Да палестинскому государству без ХАМАС».
«Для этого требуется освобождение всех заложников, прочное прекращение огня, немедленное возобновление гуманитарной помощи и стремление к политическому решению о двух государствах», — добавил он. Макрон также заявлял, что Франция может признать палестинское государство в июне, добавив, что, в свою очередь, некоторые страны Ближнего Востока могут признать Государство Израиль.
«Я поддерживаю законное право палестинцев на государство и мир, так же как я поддерживаю право израильтян жить в мире и безопасности, признанными их соседями. Предстоящая конференция по решению о двух государствах в июне этого года должна стать поворотным моментом. Я делаю все возможное с нашими партнерами для достижения этой цели мира. Нам это действительно нужно», — написал Макрон.