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Блицкриг Израиля: палестинский город в осаде
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Блицкриг Израиля: палестинский город в осаде

Подростка обвиняют в убийстве родителей ради покушения на Трампа

10:55 190

В США 17-летнего подростка Никиту Касапа заподозрили в убийстве родителей для покушения на президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на судебные документы.

Как следует из документов, подросток из Висконсина совершил преступление, чтобы получить финансовые средства и независимость, необходимые для убийства президента Трампа и свержения правительства США. По данным правоохранительных органов, юноша заплатил, по крайней мере частично, за беспилотник и взрывчатку для планируемого теракта.

1 марта полиция обнаружила тела Татьяны Касап и Дональда Майера в их доме. По некоторым данным, Дональд Майер был приемным отцом подозреваемого, Татьяна — его родной матерью. Подростка арестовали и обвинили в убийстве и сокрытии двух трупов, а также краже имущества на сумму более $10 тыс. и использовании чужого удостоверения личности для получения денег.

Как передает ABC, полиция нашла в телефоне подростка материалы, связанные с «Орденом девяти углов» — «сетью лиц, придерживающихся неонацистских экстремистских взглядов на расовой почве». Федеральное бюро расследований изучило документы, предположительно написанные Касапом, в которых есть изображения Адольфа Гитлера и призыв к убийству Трампа и началу революции, чтобы «спасти белую расу».

Юноша не признает себя виновным. Предварительное слушание по делу прошло 9 апреля, следующее заседание состоится 7 мая.

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