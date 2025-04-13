И Япония вливается в НАТО

На фоне бурных событий в Соединенных Штатах на минувшей неделе прошла незамеченной поездка генсека НАТО Марка Рютте в Японию. А она, между тем, знаменует новый уровень отношений Страны восходящего солнца и Североатлантического альянса, вчера еще немыслимый. Сама поездка для Рютте стала очень плотной по графику: он посетил завод Mitsubishi Electric, где, среди прочего, разрабатывают спутники, базу ВМС Японии в Йокосуке, выступил в престижном столичном университете Кэйо. И встречи, встречи, встречи: с министром обороны Гэном Накатани, с премьер-министром Сигэру Исибой, министром экономики, торговли и промышленности Ёдзи Муто, с членами парламента и промышленниками.

Интерес у НАТО и Японии глубокий и взаимный, продиктован он нынешними глобальными обстоятельствами, когда партнерская роль США оказывается под вопросом как в Европе, так и на Дальнем Востоке. На пресс-конференции по случаю визита главы японского правительства в Вашингтон Дональд Трамп деланно удивился: «У нас есть любопытная сделка с Японией. Мы должны защищать их, но они не должны защищать нас». Будто требование к ограничению милитаризации Японии не было американским условием, продиктованным после Второй мировой войны. Но движение Японии в сторону укрепления оборонного потенциала началось раньше, под впечатлением от российского вторжения в Украину. В 2022 году была коренным образом изменена Стратегия национальной безопасности, позволившая увеличить оборонный бюджет в два раза. С осени прошлого года правительство возглавляет Сигэру Исиба, являющийся большим и знатоком, и любителем военного дела. В 2002–2004 годах он возглавлял Управление национальной обороны Японии, тогда в 2003 году японские военные приняли участие в операции в Ираке. А в 2007–2008 годах он руководил Министерством обороны, в которое было трансформировано Управление национальной обороны.

После российского вторжения в Украину сближение Японии с НАТО ускорилось: ее представители участвуют в саммитах Альянса, а с начала 2025 года у страны появилось собственное посольство в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Визит Рютте в этом контексте носил совсем не ритуальный характер, а детализировал дальнейшее сотрудничество. Япония будет подключена к NATO Security Assistance and Training for Ukraine (NSATU) - структуре, созданной для снабжения Украины оружием и обучения украинских войск. В свою очередь, гражданские и военные представители Японии в NSATU будут изучать методики снабжения и логистического обеспечения боевых действий на территории Украины, тактику ведения боевых действий в современной войне, включая противоракетную оборону. Полученная информация будет анализироваться и использоваться при подготовке собственных войск. Это тем более актуально, поскольку, по недавним сообщениям Reuters, китайские офицеры с одобрения Москвы и Пекина находятся в России, изучая опыт российско-украинской войны.