И Япония вливается в НАТО

На фоне бурных событий в Соединенных Штатах на минувшей неделе прошла незамеченной поездка генсека НАТО Марка Рютте в Японию. А она, между тем, знаменует новый уровень отношений Страны восходящего солнца и Североатлантического альянса, вчера еще немыслимый.
Сама поездка для Рютте стала очень плотной по графику: он посетил завод Mitsubishi Electric, где, среди прочего, разрабатывают спутники, базу ВМС Японии в Йокосуке, выступил в престижном столичном университете Кэйо. И встречи, встречи, встречи: с министром обороны Гэном Накатани, с премьер-министром Сигэру Исибой, министром экономики, торговли и промышленности Ёдзи Муто, с членами парламента и промышленниками.
Интерес у НАТО и Японии глубокий и взаимный, продиктован он нынешними глобальными обстоятельствами, когда партнерская роль США оказывается под вопросом как в Европе, так и на Дальнем Востоке. На пресс-конференции по случаю визита главы японского правительства в Вашингтон Дональд Трамп деланно удивился: «У нас есть любопытная сделка с Японией. Мы должны защищать их, но они не должны защищать нас». Будто требование к ограничению милитаризации Японии не было американским условием, продиктованным после Второй мировой войны.
Но движение Японии в сторону укрепления оборонного потенциала началось раньше, под впечатлением от российского вторжения в Украину. В 2022 году была коренным образом изменена Стратегия национальной безопасности, позволившая увеличить оборонный бюджет в два раза.
С осени прошлого года правительство возглавляет Сигэру Исиба, являющийся большим и знатоком, и любителем военного дела. В 2002–2004 годах он возглавлял Управление национальной обороны Японии, тогда в 2003 году японские военные приняли участие в операции в Ираке. А в 2007–2008 годах он руководил Министерством обороны, в которое было трансформировано Управление национальной обороны.
После российского вторжения в Украину сближение Японии с НАТО ускорилось: ее представители участвуют в саммитах Альянса, а с начала 2025 года у страны появилось собственное посольство в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Визит Рютте в этом контексте носил совсем не ритуальный характер, а детализировал дальнейшее сотрудничество. Япония будет подключена к NATO Security Assistance and Training for Ukraine (NSATU) - структуре, созданной для снабжения Украины оружием и обучения украинских войск.
В свою очередь, гражданские и военные представители Японии в NSATU будут изучать методики снабжения и логистического обеспечения боевых действий на территории Украины, тактику ведения боевых действий в современной войне, включая противоракетную оборону. Полученная информация будет анализироваться и использоваться при подготовке собственных войск. Это тем более актуально, поскольку, по недавним сообщениям Reuters, китайские офицеры с одобрения Москвы и Пекина находятся в России, изучая опыт российско-украинской войны.
Отдельное важное направление – подключение Японии к производству снаряжения, вооружения и боеприпасов по стандартам НАТО. Европейские участники Альянса чрезвычайно заинтересованы в этом, учитывая грандиозную программу перевооружения Европы. Европейцев интересуют не только промышленные возможности Японии при нехватке своих, но и новационные наработки, в частности, в области искусственного интеллекта и квантовых технологий.
Японии же нужны надежные союзники, которые бы укрепили IP4 - «Индо-Тихоокеанскую четверку»: Японию, Южную Корею, Австралию и Новую Зеландию. Хотя в Вашингтоне и говорят, что главным стратегическим противником является Китай, нынешнее состояние США внушает тревогу: способны ли там проводить последовательную политику в этом все более опасном регионе и выполнять свои союзнические обязательства. Европейские партнеры выглядят понадежнее, пусть пока и послабее.