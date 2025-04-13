Профессора Гарварда подали в суд на Трампа

В указанную сумму входят $8,7 млрд в виде грантов и действующие контракты между Гарвардом, его филиалами и федеральным правительством на $255,6 млн.

Авторы иска, члены гарвардского отделения Американской ассоциации университетских профессоров (AAUP), считают, что администрация использует раздел VI Закона о гражданских правах с целью «принудить университеты к подрыву свободы слова и академических исследований» в угоду политическим предпочтениям правительства. По мнению истцов, Трамп нарушил их права на академическую свободу и свободу слова, а администрация не предоставила обоснованного объяснения угрозы прекратить финансирование.

Вуз попал под пристальное внимание властей, когда правительство объявило о планах добиваться серьезных изменений в политике ведущих учебных заведений страны после пропалестинских протестов в кампусах. Ранее в апреле администрация Трампа потребовала от Гарвардского университета отказаться от программ, которые касаются политики разнообразия, равенства и инклюзивности (Diversity, Equality and Inclusion, DEI), чтобы избежать потери федерального финансирования.

По данным The New York Times, власти уже приостановили гранты для Корнеллского и Северо-Западного университетов на общую сумму около $1,8 млрд. В отношении обоих вузов идут расследования, связанные с обвинениями в антисемитизме и расовой дискриминации.