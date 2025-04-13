Ливан берет под контроль базы «Хезболлы»

По данным AFP, ссылающегося на источники, близкие к «Хезболле», проиранская ливанская группировка передала армии 190 из 265 своих позиций в соответствии с положениями соглашения о прекращении огня, запрещающего присутствие любых вооруженных формирований, кроме армии и сил ООН, южнее Литани.

Ливанская армия взяла под контроль большую часть объектов «Хезболлы» к югу от реки Литани и начала аналогичный процесс в северных районах, сообщают СМИ.

Как сообщает Jerusalem Post, ливанская армия также приступила к входу на объекты «Хезболлы» к северу от реки. Газета L’Orient-Le Jour отмечает, что передача проходит без столкновений, что свидетельствует о предварительных договоренностях и согласованности действий.

Президент Ливана Джозеф Аун накануне осудил обстрелы территории Израиля с юга Ливана, подчеркнув, что они «не служат интересам Ливана». По его словам, подобные действия дают повод для «агрессии со стороны врагов Ливана» и все ливанцы должны их осудить.

«Хезболла» была единственным вооруженным формированием в Ливане, которому официально было позволено сохранить арсенал после окончания гражданской войны в 1990 году при условии использования оружия исключительно против Израиля.