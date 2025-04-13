Оно, конечно, Трамп герой, но зачем экономику ломать?

Обернется ли тарифная вакханалия Трампа глобальной рецессией? Спросите что-нибудь полегче. Похоже, ответ следует искать одновременно в сферах психиатрии, истории, политологии, социологии, культуры, философии, математики... Ну и экономики, куда же без нее. Неадекватность и глупость (космического масштаба) – сходу напрашиваются именно эти определения. Профессиональным аналитикам попросту нечего сказать, остается разве что пожать плечами или втихаря покрутить пальцем у виска. И абсолютно не важно, что эксцентричный глава Белого дома «сдал назад» (по выражению ряда комментаторов), заморозив на 90 дней торговые пошлины для 75 стран, которые не стали принимать ответные меры и предложили Вашингтону пересмотреть решение. Кстати, для них в любом случае эти три месяца будет действовать базовый десятипроцентный тариф. На Европу и тем более Китай «милость» Трампа не распространяется: в отношении ЕС сохраняются пошлины в размере 20%, в отношении КНР – 125%. Пекин ответил зеркально: с 12 апреля пошлины на американский импорт составляют ту же немыслимую величину. При любых обстоятельствах, дело сделано: разбитую вдребезги бесценную чашку из костяного фарфора не получится воссоздать в первозданном виде – ни физически, ни, скажем так, энергетически. Вашингтон, засучив рукава, с оглушительным треском разорвал институциональные рамки международной торговли. Те самые, что государства путем взаимных компромиссов вырабатывали в течение почти полувека после Второй мировой войны, при лидирующей роли Соединенных Штатов, как заметил профессор Факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Алексей Портанский. Фактически, по его словам, Америка объявила независимость от мира, созданного ею самой; разрушение существующих правил торговли (Rules-based-system) означает переход к системе, основанной на силе (Power-based-system), то есть, возвращение в начало XX века.

Гнилое основание Вместе с тем рассуждать о возможных последствиях происходящего для глобальной экономики и торговли нет смысла, не обратившись к истокам трамповского решения. Велик соблазн трактовать его просто как проявление некой аберрации сознания немолодого уже человека с жесткими нарциссическими наклонностями, сна разума, который рождает исключительно чудовищ. Но как раз мотивы (не практическая реализация) поставленных целей имеют прямую связь с жизнью и вполне поддаются рациональному объяснению. В конце концов, Трамп не сам придумывает свою экономическую платформу - у него есть профильные советники (тот же Стивен Миран), которые готовят для него предложения по экономической политике на основе неких реалий. Оставим пока за скобками вопрос их профессиональной компетентности. Вспоминается древнеиндийская притча о слоне и шести слепых мудрецах. Каждый описывает животное по-своему, поскольку соизволил ощупать только одну часть его тела – ухо, бок, хобот, хвост, ногу или бивень. Разумеется, целостная картина, пазл, не складывается. Так и со спонтанной реакцией широкой публики на объявленный Трампом 2 апреля «День освобождения США».

Действительно, с одной стороны, новые торговые ограничения – это радикальный слом главного тренда и движителя глобализации, которому Америка оставалась верна с 1946 года. В результате политики самых разных администраций (начиная с Франклина Рузвельта), направленной на смягчение любых торговых барьеров, средний таможенный тариф в мире сократился с 40% (в то время) до менее чем 7,5% в 2005-м, а высокие протекционистские ставки оказались уделом самых отсталых стран. Однако в конечном итоге ситуация, когда сами американцы коллективно привыкли тратить сильно больше, чем они производят, когда производственные мощности перенесены из США в Бангладеш и Вьетнам, когда мир стал целиком доллароцентричным, и привела к тому «чрезвычайному положению», о котором сейчас прямо говорит Трамп. «Есть объективные моменты, - отмечает доктор экономических наук, сооснователь Европейского центра анализа и стратегий Владислав Иноземцев. – Ситуация с американскими финансами была крайне тяжелой. Гигантский государственный долг в $36,7 трлн, постоянно растущий дефицит федерального бюджета (если за весь 2024 год он составил $1,83 трлн, то в феврале подскочил до $307 млрд, что вдвое выше среднемесячного уровня), дефицит внешней торговли (в январе) в $131,4 млрд – всё это приняло какой-то эпидемический характер. Со всем этим надо что-то делать... У вас могут расти фондовые рынки и доходы населения, но всё это зиждется на гнилом основании – огромной зависимости от импорта, раздутых бюджетах, колоссальном долге, государственном и потребительском. Вы можете строить красивый дом, чистить потолки, а сваи-то сгниют». Тайный умысел? В чем Иноземцев полностью согласен с Трампом, так это в том, что многие страны, прежде всего азиатские, устанавливали в отношении США гигантские торговые ограничения. Они неадекватно пользовались глобализацией и свои товары продвигали зачастую посредством демпинга (весь китайский внутренний рынок стоит на дешевых кредитах и дотациях от государства), параллельно вставляя палки в колеса американскому импорту. Трамп решил этот гордиев узел, не мудрствуя лукаво, разрубить, а не попытаться развязать. Но сложная комплексная проблема требует аккуратного и компромиссного подхода. Допустим, вы хотите, чтобы автопроизводители перенесли свои заводы из Мексики в США. Но тогда дайте им на это срок хотя бы до 2028 года: пусть успеют выбрать локацию, договориться с властями штатов, начать строительство, наладить цепочки поставок. Когда Трамп говорит, что пошлины в размере 40% вступают в силу послезавтра, это, во-первых, издевательство, во-вторых, ничего он этим не добьется, рассуждает Иноземцев. Ну а последующее милостивое решение Белого дома о 90-дневной паузе для «договороспособных» стран окончательно сбивает всех с толку. Как иметь дело со взбалмошным эгоцентриком, у которого своя картина мироздания и семь пятниц на неделе?

Впрочем, может, в этом и заключается тайный умысел президента – сделать государственную политику своей страны настолько непредсказуемой, нелогичной и саморазрушительной, чтобы люди, компании, центробанки по всему миру запасали не долларовые активы, а нечто другое? Долги египетского правительства, польские злотые, облигации китайских муниципалитетов, - ставит вопрос профессор Чикагского университета Константин Сонин. Ведь чтобы ликвидировать торговый дефицит США, нужно подорвать веру человечества в доллар как в самый надежный и ликвидный общедоступный актив. Пока есть эта вера, пока не угасает спрос со стороны инвесторов, пока существует хроническая переоцененность доллара как валюты, никуда дефицит не денется. Иначе зачем было демонстрировать столь ужасающую, громоподобную некомпетентность в расчете тарифных ставок? Помощники Трампа попросту разделили цифры профицита каждой страны в торговле с США на её совокупный экспорт, а затем уполовинили результат, чтобы хозяин Белого дома мог заявить, что пошлины вводятся «со скидкой». В итоге фондовые рынки от неожиданности обрушились так, что потери оказались сопоставимы с ущербом в острую фазу кризиса 2008-2009 годов: всего за два дня американские компании подешевели на $8,1 трлн, а биржевой индекс S&P500 упал на 10,5%. Защита от дурака И вот теперь мировая экономика должна доказать, что в долгосрочной перспективе обладает системной «защитой от дурака». Термин foolproof (буквально «непроницаемый для дурака») появился на заре XX века, а сама концепция была формализована в 1960-х японским инженером-производственником Сигэо Синго. На русском языке понятие впервые встречается в книге «Одноэтажная Америка» (1936 года) Ильфа и Петрова. «Высокая техника боится человека и не верит в его сообразительность. Там, где только это возможно, она старается предохранить себя от ошибок, свойственных живому существу...» - пишут авторы. Простейший пример из современности – защита от опрокидывания во всех бытовых электрических обогревателях. Или, скажем, форма разъемов на материнской плате компьютера не позволяет установить на нее несовместимый процессор. Трамп, грубо говоря, выдернул шнур питания вскипающего чайника из розетки. Вместо того, чтобы просто нажать на соответствующую кнопку. Такое поведение чревато поломкой техники.

«Вы подрываете двигатель мировой торговли, заявляя, что собираетесь запустить его на полную мощь, - констатирует Найджел Грин, генеральный директор глобальной финансовой консалтинговой компании deVere Group. – Реальность сурова: эти пошлины приведут к росту цен на тысячи товаров повседневного спроса – от телефонов до продуктов питания, и это подстегнет инфляцию в то время, когда она и без того не хочет замедляться. По словам Жана Эргаса из Tigress Capital Partners, это называется не «ребалансировкой» мировой торговли (как утверждают Трамп и его советники), а «вертикализацией» экономики США. Страна превратится в экономический остров, торгующий сам с собой, поскольку горизонтальные торговые связи с остальным миром будут разорваны. Оливье Бланшар, почетный профессор экономики Массачусетского технологического института и экс-директор отдела экономических исследований МВФ, указывает на фактор «невероятной неопределенности», связанный с тарифной политикой Трампа. «Если я – компания, что мне делать? Строить завод в Мексике или в США, во Вьетнаме или в Китае? Я не знаю, поэтому жду. Мы все ждем. Инвестиции сокращаются, совокупный спрос падает, и в результате наступает рецессия», - рисует перспективы Бланшар. Между тем механизмы «защиты от дурака» очень быстро обнаружились у европейского автопрома. Нидерландский концерн Stellantis, производящий Alfa Romeo, Fiat, Jeep, Maserati, Peugeot, Citroen и Opel, одним из первых объявил о временной остановке производства на ключевых предприятиях в Канаде и Мексике. Британский Jaguar Land Rover на один месяц заморозил поставки в США премиальных автомобилей. Немецкая Audi также отказалась экспортировать в Америку свою продукцию – об этом решении компания известила дилеров в письмах. И пока все идет к тому, что страны не будут включаться в «гонку тарифов» (за исключением Китая), а, напротив, попытаются и дальше либерализовать торговлю за пределами отношений с США, договариваться между собой (чем сейчас, например, активно занимаются Пекин и Брюссель). Основания для такого подхода сверхубедительны: в 2024 году глобальный товарооборот составил $66,4 трлн, из этого объема на Америку приходится $7,3 трлн, то есть 11%. При этом доля поставок в США (в основном оборудования и потребительских товаров) у крупнейших экспортеров (за исключением Мексики и Канады) не особо велика: у Китая – 15-17%, у Японии – 18,7%, у Германии – 10,2%, у Франции – 7,6%, у Бразилии – около 11%. А вот куда американцы в случае полномасштабной торговой войны пристроят свой СПГ, продукцию агросектора, самолеты и комплектующие для них, не очень понятно.