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Турецкая оппозиция объявила: собрано свыше 10 млн подписей за досрочные выборы

обновлено 17:55
17:55 4088

Свыше 10 миллионов подписей собрано в Турции в рамках объявленной оппозицией кампании за проведение досрочных президентских выборов. Об этом сообщил лидер основной оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) Озгюр Озель на митинге в провинции Самсун. Его высказывания приводит Halk TV.

«По состоянию на вечер субботы число подписей за проведение досрочных выборов превысило 10 млн. Однако у нас более масштабная цель, и мы вместе будем добиваться ее достижения», - сказал лидер оппозиции.

«Сегодня те, кто не черпает свою силу из нации, кто смотрит не на нацию, а на другие страны, другие континенты и других лидеров за океаном, обречены на поражение. Мы полагаемся на нацию, а не на Америку! Мы получаем власть от народа, а не от Трампа!» - заявил Озель.

Старт кампании по сбору подписей за досрочные выборы в Турции был дан 30 марта в провинции Трабзон, где родился арестованный мэр Стамбула Экрем Имамоглу. Тогда же было объявлено о планах собрать 28 млн подписей - чуть больше, чем количество голосов, которые действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал на выборах в мае 2023 года.

Президентские выборы в Турции запланированы на 2028 год, однако оппозиция настаивает на досрочных выборах.

Оппозиционный мэр Стамбула Имамоглу был задержан 19 марта по обвинению в коррупции и связях с террористами и арестован 23 марта по решению суда. В Турции впоследствии прошла волна акций протеста, организованных оппозицией, наиболее масштабные прошли в Стамбуле, Анкаре и Измире.

* * * 11:56

Председатель главной оппозиционной Республиканской народной партии Турции Озгюр Озель заявил, что сегодня в Самсуне будет проведен митинг в поддержку арестованного кандидата в президенты от РНП Экрема Имамоглу. Об этом передает Cümhuruyet.

По словам Озеля, оппозиция объявила о проведении в Турции 50 митингов.

Председатель РНП заявил, что он рассматривает все операции и решения суда против глав муниципалитетов (представляют РНП) как «объявление войны»: «Мы делаем то, что делается на войне. Борьба, оборона, наступление — все это в нас. С этого момента мы находимся в состоянии войны».

Озель утверждает, что, несмотря на все возможности другой стороны (имеет в виду власти – ред.), в настоящее время повестку дня определяет РНП: «Несмотря на запрет, мы в течение семи дней подряд проводили многочисленные митинги в Сарачхане… Мы проделали там очень важную работу». Он также заявил, что «куда бы мы ни пошли, везде слышны требования освободить Экрема Имамоглу и провести досрочные выборы».

«Сегодня в 14:00 мы будем в Самсуне на площади Республики. Ататюрк начал с Самсуна, первый президент начал оттуда. Каждую среду вечером проходит митинг в одном из районов Стамбула… Мы также проведем митинг на Агрыдаге. Поднимемся на гору и проведем митинг за демократию, свободу и справедливость для Экрема Имамоглу», - заявил лидер РНП.

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