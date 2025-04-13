Турецкая оппозиция объявила: собрано свыше 10 млн подписей за досрочные выборы

Свыше 10 миллионов подписей собрано в Турции в рамках объявленной оппозицией кампании за проведение досрочных президентских выборов. Об этом сообщил лидер основной оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) Озгюр Озель на митинге в провинции Самсун. Его высказывания приводит Halk TV.

«По состоянию на вечер субботы число подписей за проведение досрочных выборов превысило 10 млн. Однако у нас более масштабная цель, и мы вместе будем добиваться ее достижения», - сказал лидер оппозиции.

«Сегодня те, кто не черпает свою силу из нации, кто смотрит не на нацию, а на другие страны, другие континенты и других лидеров за океаном, обречены на поражение. Мы полагаемся на нацию, а не на Америку! Мы получаем власть от народа, а не от Трампа!» - заявил Озель.

Старт кампании по сбору подписей за досрочные выборы в Турции был дан 30 марта в провинции Трабзон, где родился арестованный мэр Стамбула Экрем Имамоглу. Тогда же было объявлено о планах собрать 28 млн подписей - чуть больше, чем количество голосов, которые действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал на выборах в мае 2023 года.

Президентские выборы в Турции запланированы на 2028 год, однако оппозиция настаивает на досрочных выборах.

Оппозиционный мэр Стамбула Имамоглу был задержан 19 марта по обвинению в коррупции и связях с террористами и арестован 23 марта по решению суда. В Турции впоследствии прошла волна акций протеста, организованных оппозицией, наиболее масштабные прошли в Стамбуле, Анкаре и Измире.