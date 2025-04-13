Русские «поздравили» украинцев с Вербным воскресеньем: много погибших

Более 20 человек погибли в результате ракетного удара по центру Сум, сообщил исполняющий обязанности мэра Артем Кобзарь.
«В этот светлый день Вербного воскресенья наша община претерпела страшную трагедию», — добавил он.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар России по городу Сумы утром 13 апреля, сообщив, что, по предварительным данным, речь идет о десятках погибших и раненых мирных жителей.
«Вражеские ракеты ударили по обычной городской улице, по обычной жизни: дома, образовательные заведения, машины на улице… И это в день, когда люди идут в церкви: Вербное воскресенье, праздник Входа Господня в Иерусалим», - отметил он, добавив, что «сейчас идет спасательная операция».
«Только сволочь так может действовать. Забирая жизни у обычных людей», - сказал президент Украины.
Зеленский снова заявил, что «Россия затягивает войну»: «Нужна жесткая реакция мира. Соединенных Штатов, Европы, всех в мире, кто хочет окончания этой войны и убийств. Россия хочет именно такого террора и затягивает эту войну. Без давления на агрессора мир невозможен. Разговоры еще никогда не останавливали баллистику и авиабомбы. Нужно такое отношение к России, которого заслуживает террорист».
* * * 12:43
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о погибших в Сумах, не назвав число жертв обстрела. По его словам, российские военные нанесли несколько ракетных ударов по городу.
Утром 13 апреля в Сумах слышали звуки двух взрывов, пишет «Суспільне». Украинские телеграм-каналы опубликовали видео с последствиями удара по Сумам. На кадрах видно, что в городе сильный пожар, а также тела людей на земле.
Повреждены здания. Информация о числе пострадавших и жертвах уточняется.
Руководитель центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко заявил, что российские войска намеренно нанесли удар по Сумам баллистическими ракетами в Вербное воскресенье, чтобы было много жертв.
«И это после визита Уиткоффа... к Путину. Предыдущий раз по Кривому Рогу, когда погибли много детей, ударили после визита Дмитриева в Вашингтон, который также встречался с Уиткоффом», - указал Коваленко.
* * * 12:14
В результате российского ракетного удара утром 13 апреля по центру украинского города Сумы есть много погибших, заявил исполняющий обязанности мэра Артем Кобзарь в Facebook.
«В результате удара ракеты есть много погибших... Враг снова ударил по мирному населению», - написал он.
Остальные детали пока не сообщаются.