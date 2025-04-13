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Блицкриг Израиля: палестинский город в осаде

Русские «поздравили» украинцев с Вербным воскресеньем: много погибших

фото; обновлено 13:05
13:05 1971

Более 20 человек погибли в результате ракетного удара по центру Сум, сообщил исполняющий обязанности мэра Артем Кобзарь.

«В этот светлый день Вербного воскресенья наша община претерпела страшную трагедию», — добавил он.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар России по городу Сумы утром 13 апреля, сообщив, что, по предварительным данным, речь идет о десятках погибших и раненых мирных жителей.

«Вражеские ракеты ударили по обычной городской улице, по обычной жизни: дома, образовательные заведения, машины на улице… И это в день, когда люди идут в церкви: Вербное воскресенье, праздник Входа Господня в Иерусалим», - отметил он, добавив, что «сейчас идет спасательная операция».

«Только сволочь так может действовать. Забирая жизни у обычных людей», - сказал президент Украины.

Зеленский снова заявил, что «Россия затягивает войну»: «Нужна жесткая реакция мира. Соединенных Штатов, Европы, всех в мире, кто хочет окончания этой войны и убийств. Россия хочет именно такого террора и затягивает эту войну. Без давления на агрессора мир невозможен. Разговоры еще никогда не останавливали баллистику и авиабомбы. Нужно такое отношение к России, которого заслуживает террорист».

* * * 12:43

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о погибших в Сумах, не назвав число жертв обстрела. По его словам, российские военные нанесли несколько ракетных ударов по городу.

Утром 13 апреля в Сумах слышали звуки двух взрывов, пишет «Суспільне». Украинские телеграм-каналы опубликовали видео с последствиями удара по Сумам. На кадрах видно, что в городе сильный пожар, а также тела людей на земле. 

Повреждены здания. Информация о числе пострадавших и жертвах уточняется.

Руководитель центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко заявил, что российские войска намеренно нанесли удар по Сумам баллистическими ракетами в Вербное воскресенье, чтобы было много жертв.

«И это после визита Уиткоффа... к Путину. Предыдущий раз по Кривому Рогу, когда погибли много детей, ударили после визита Дмитриева в Вашингтон, который также встречался с Уиткоффом», - указал Коваленко.

* * * 12:14

В результате российского ракетного удара утром 13 апреля по центру украинского города Сумы есть много погибших, заявил исполняющий обязанности мэра Артем Кобзарь в Facebook.

«В результате удара ракеты есть много погибших... Враг снова ударил по мирному населению», - написал он.

Остальные детали пока не сообщаются.

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