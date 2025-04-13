Русские «поздравили» украинцев с Вербным воскресеньем: много погибших

Более 20 человек погибли в результате ракетного удара по центру Сум, сообщил исполняющий обязанности мэра Артем Кобзарь.

«В этот светлый день Вербного воскресенья наша община претерпела страшную трагедию», — добавил он.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар России по городу Сумы утром 13 апреля, сообщив, что, по предварительным данным, речь идет о десятках погибших и раненых мирных жителей.

«Вражеские ракеты ударили по обычной городской улице, по обычной жизни: дома, образовательные заведения, машины на улице… И это в день, когда люди идут в церкви: Вербное воскресенье, праздник Входа Господня в Иерусалим», - отметил он, добавив, что «сейчас идет спасательная операция».

«Только сволочь так может действовать. Забирая жизни у обычных людей», - сказал президент Украины.

Зеленский снова заявил, что «Россия затягивает войну»: «Нужна жесткая реакция мира. Соединенных Штатов, Европы, всех в мире, кто хочет окончания этой войны и убийств. Россия хочет именно такого террора и затягивает эту войну. Без давления на агрессора мир невозможен. Разговоры еще никогда не останавливали баллистику и авиабомбы. Нужно такое отношение к России, которого заслуживает террорист».