Или сделка с США, или взрыв внутри Ирана. Третьего не дано

Специальный посланник Трампа Стив Уиткофф назвал прошедшие в Омане переговоры с Ираном «позитивными и конструктивными». Давно уже выработал для себя одно важное правило, которое прививаю своим аспирантам: «Если переговоры называют позитивными и конструктивными», не расшифровывая при этом, в чем же этот позитив и конструктив заключались, то на них была пустая говорильня без результатов. Дескать, «не побили морды друг другу» – и то достижение. Может, несколько и максималистично, но зачастую позволяет избегать «детской болезни» в аналитической журналистике – эмоционально-оценочных качелей, от «все пропало» до безосновательного оптимизма. Ну, это так – лирическое отступление, а теперь к теме этого материала, точнее к тому, с чем обе стороны вышли на переговоры.

И здесь очень важно упомянуть недавний визит израильского премьера Нетаньяху в Вашингтон. Вот чем мне нравится Трамп, так это своим «постоянством и твердой приверженностью данному слову». Как дал его – так и взял назад. Как махнул шашкой – так и убрал ее в ножны. Сколько было угроз и намеков на совместный американо-израильский удар по Ирану, про ультиматум Тегерану – и куда все это делось? Израильтяне карт-бланша на воздушную атаку Ирана от Вашингтона не получили. Как, замечу, и снижения от Трампа 17%-ных тарифов. После чего Биби «неистовый» Нетаньяху вынужден был заявить, что «мы едины в том, что Иран не должен обладать ядерным оружием. Если мы сможем достичь соглашения – это хорошо». То есть сделал «хорошую мину при плохой для Израиля игре», классическое по Ходже Насреддину: «Если мы не достигли желаемого, то сделаем вид, что желали достигнутого». Что примечательно, Трамп кастрировал, или секвестировал – кому какая формулировка более приемлема, не только израильские «хотелки», но и собственно американские. Еще до начала переговоров США уже отказались от требования полностью ликвидировать иранскую ядерную программу – осталось лишь требование по прекращению разработок ее военной составляющей, на что Иран пойдет с легкостью.

Также сняты американские требования по иранской ракетной программе и финансированию иранских прокси в регионе. Впрочем, в отношении американских требований, касающихся своих прокси в регионе, у Тегерана оснований для особого оптимизма нет – по этим рычагам иранского влияния в регионе нанесен удар, от которого они оправятся не скоро. А потому Вашингтону в этом контексте с Ираном проще говорить, чем еще года полтора назад. И тут еще один интересный момент – вмешательство в политику иранского менталитета, что уже тема не для политологов, а для социальных антропологов: иранцев американо-израильский удар по Ирану не особенно и беспокоит. Инфляция – да. Падение доходов домохозяйств – десять раз да. Ухудшение общего социально-экономического положения – сто раз да. А бомбардировка иранских ядерных объектов – это проблема властей. Простых иранцев это не волнует. Это вне их интересов. Что, кстати, является значительным разрывом в общественных настроениях: если еще пять-восемь лет назад эта тема была в топе разговора автора этой статьи с теми иранцами, кто активно интересовался политикой, то теперь она ушла даже не на второй, а на третий и далее план.