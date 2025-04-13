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Блицкриг Израиля: палестинский город в осаде
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Блицкриг Израиля: палестинский город в осаде

Кремль доволен

12:56 867

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал беседу Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Петербурге 11 апреля «шагом» к встрече российского президента с Дональдом Трампом.

По словам Пескова, встреча глав двух государств рано или поздно состоится, но прежде уйдет какое-то время на ее подготовку.

«Так или иначе, безусловно, она станет дополнительным шагом в сторону этой встрече. Встреча эта состоится, и президенты высказывали свою политическую волю к тому, что она должна состояться, в том числе делали это публично. Но состоится в соответствующее время, к ней нужно подготовиться», — сказал он журналисту Павлу Зарубину.

Песков добавил, что в российско-американских отношениях сейчас «движется все очень хорошо», стороны пытаются «реанимировать» контакты фактически с нуля, восстановить «хотя бы минимальное взаимное доверие». У Москвы и Вашингтона появились связи по линии внешнеполитических ведомств, спецслужб.

Представитель Кремля отметил, что «челночные» визиты Уиткоффа и Дмитриева в Россию и США — «надежный канал» доведения позиции сторон до президентов.

Уиткофф побывал в Петербурге 11 апреля. Его переговоры с Путиным продлились более четырех часов. Также спецпосланник Трампа общался со спецпредставителем Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым. Белый дом оценивал визит Уиткоффа в Россию как «еще один шаг в переговорном процессе по прекращению огня и окончательному мирному соглашению».

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