МВД предупреждает граждан Азербайджана

Министерство внутренних дел Азербайджана предупреждает граждан о необходимости соблюдать меры безопасности при онлайн-покупках для защиты данных банковских карт.

В обращении говорится, что при осуществлении онлайн-покупок не рекомендуется использовать общественные сети Wi-Fi.

Также гражданам советуют не передавать данные банковских карт и другую персональную информацию на сайтах, в адресной строке которых отсутствует значок замка или префикс https.

Кроме того, не следует сохранять данные карты в памяти сайтов или браузеров.