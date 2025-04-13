Русские наступают в Курской и Сумской областях

Российские войска продвинулись в Курской и Сумской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского военного паблика Deep State.

В Курской области россияне заняли часть территорий в районе Гуево и Олешни у границы с Украиной.

Deep State также сообщает, что в Сумской области «серая зона» расширилась в районе приграничных населенных пунктов Журавка и Веселовка.

Накануне российские войска продвинулись на участке фронта между Покровском и Торецком, сообщал Deep State. Также россияне приблизились к Котляровке, что у границ Днепропетровской области.