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Блицкриг Израиля: палестинский город в осаде

Русские наступают в Курской и Сумской областях

13:48 1457

Российские войска продвинулись в Курской и Сумской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского военного паблика Deep State.

В Курской области россияне заняли часть территорий в районе Гуево и Олешни у границы с Украиной.

Deep State также сообщает, что в Сумской области «серая зона» расширилась в районе приграничных населенных пунктов Журавка и Веселовка.

Накануне российские войска продвинулись на участке фронта между Покровском и Торецком, сообщал Deep State. Также россияне приблизились к Котляровке, что у границ Днепропетровской области. 

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