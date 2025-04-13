Россия сообщила о сбитом украинском F-16

Российские средства противовоздушной обороны сбили самолет Вооруженных сил Украины (ВСУ) F-16, сообщило Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет F-16 Воздушных сил Украины, восемь управляемых авиационных бомб JDAM и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 207 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении Министерства обороны РФ, которое цитирует Интерфакс.

При этом в заявлении ведомства не уточняется, когда именно был сбит истребитель.

Украинские власти ранее сообщили о гибели 26-летнего пилота Павла Иванова, управлявшего военным истребителем F-16. По данным Воздушных сил ВСУ, Иванов погиб в субботу, 12 апреля. Источники Украинской службы BBC сообщали, что самолет Иванова, вероятно, был сбит российской ракетой.