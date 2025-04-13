В Турции рассказали о подготовке встречи Эрдогана и Трампа

Ведется работа по организации встречи президентов Турции и США, в настоящее время предпринимаются шаги по определению места ее проведения, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Глава турецкой дипломатии сообщил об этом, выступая на пресс-конференции, организованной в рамках церемонии закрытия 4-го дипломатического форума в Анталье.