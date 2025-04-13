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В Турции рассказали о подготовке встречи Эрдогана и Трампа

обновлено 16:35
16:35 1109

Ведется работа по организации встречи президентов Турции и США, в настоящее время предпринимаются шаги по определению места ее проведения, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Глава турецкой дипломатии сообщил об этом, выступая на пресс-конференции, организованной в рамках церемонии закрытия 4-го дипломатического форума в Анталье.

* * * 14:32

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен посетить Сирию и сделает это при «подходящих условиях».

Об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан на пресс-конференции по итогам Антальского дипломатического форума.

«У президента [Турции] есть такое желание. Мы работаем над подготовкой визита и его датой. Как только будут подходящие условия, он состоится», - сказал Фидан.

О возможности визита Эрдогана в Сирию в конце апреля - начале мая ранее сообщали местные и зарубежные СМИ. Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа принимал участие в форуме в Анталье, на полях мероприятия состоялись его переговоры с Эрдоганом.

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