Иран уверяет: Никаких прямых переговоров с Америкой

«Эти слухи не оправданны. Они абсолютно безосновательны», - сообщил в эфире иранского телевидения представитель иранского внешнеполитического ведомства Эсмаил Багаи.

Министерство иностранных дел Ирана опровергло в воскресенье информацию о возможности прямых переговоров с США.

Ранее на этой неделе в The New York Times появлялась информация о возможном продолжении переговоров между Ираном и США напрямую.

Багаи в то же время подтвердил, что новый раунд непрямых переговоров пройдет в следующую субботу, посредником на них опять выступит Оман. Однако место их проведения может быть другим.

Первый раунд переговоров между Ираном и США состоялся накануне. Он прошел в столице Омана Маскате при посредничестве главы оманского МИД Бадра аль-Бусайди.

Президент США Дональд Трамп, комментируя результаты переговоров своего спецпредставителя Стивена Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи в Омане, заявил, что, по его мнению, переговоры с Ираном «проходят хорошо».