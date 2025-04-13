У Аваза Зейналлы выявили онкозаболевание

У находящегося в заключении руководителя интернет-телевидения Xural TV Аваза Зейналлы выявлено онкологическое заболевание. Об этом рассказала его супруга Малахат Зейналлы.

По ее словам, у содержащегося в исправительном учреждении №6 Аваза Зейналлы некоторое время назад начались проблемы со здоровьем: «После осмотра врачи заподозрили серьезное заболевание и направили его в лечебное учреждение Главного медицинского управления Министерства юстиции. Примерно месяц назад его доставили в Национальный онкологический центр, где была проведена биопсия. Результаты ему сообщили десять дней назад».

Зейналлы добавила, что опухоль в кишечнике уже дала метастазы, и рак распространился на печень.

В Аппарате уполномоченного по правам человека и в Пенитенциарной службе подтвердили haqqin.az данную информацию.

Напомним, Аваз Зейналлы обвинялся в получении крупной взятки, мошенничестве, оказании незаконного воздействия на решение должностного лица и др. Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил А.Зейналлы к 9 годам лишения свободы.