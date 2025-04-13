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Анкара принимает переговоры России и Украины

15:53 1457

В Анкаре 15-16 апреля пройдет встреча российских и украинских представителей по вопросам безопасности в Черном море, сообщили источники CNN Turk в Министерстве национальной обороны республики.

Ранее глава МИД страны Хакан Фидан на Анталийском дипломатическом форуме сказал, что Турция готова предоставить России и Украине площадку для переговоров. По его словам, Турция имеет отношения как с Россией, так и с Украиной, и могла бы «использовать это в позитивном ключе» в контексте мирного урегулирования конфликта, передают турецкие СМИ.

«Если стороны захотят встретиться в Турции, наши двери всегда открыты», — отметил Фидан.

24 марта в Эр-Рияде состоялись первые консультации представителей США и России по теме обеспечения безопасности судоходства в Черном море и возобновления там мирной торговой деятельности.

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