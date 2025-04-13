USD 1.7000
EUR 1.9245
RUB 2.0345
Подписаться на уведомления
Блицкриг Израиля: палестинский город в осаде
Новость дня
Блицкриг Израиля: палестинский город в осаде

Рекордные заморозки в Турции

16:25 1281

В последние дни на территории некоторых регионов Турции были зафиксированы самые низкие температуры за последние 30 лет, сообщил министр сельского хозяйства страны Ибрагим Юмаклы в соцсети Х.

По его словам, резкое похолодание наблюдалось в разное время в течение марта—апреля, особенно серьезным оно было 10–12 апреля, отмечены заморозки до минус 15 градусов, снегопады и град.

«В отдельных регионах были зафиксированы самые низкие температурные показатели за последние 30 лет. В результате этих неблагоприятных погодных условий, к сожалению, мы пережили один из самых масштабных сельскохозяйственных заморозков в нашей истории после сильных заморозков 2014 года», — указал Юмаклы.

Это привело к ущербу для фермеров, государство намерено поддержать пострадавших производителей, отметил министр.

Пострадали посадки абрикосовых, ореховых деревьев, виноградников, районы выращивания картофеля, лука.

Жестокий российский удар по Сумам: много жертв, среди погибших дети
Жестокий российский удар по Сумам: много жертв, среди погибших дети фото; видео; обновлено 17:33
17:33 8870
И Япония вливается в НАТО
И Япония вливается в НАТО наш комментарий
11:02 3985
Между Америкой и Китаем все плохо
Между Америкой и Китаем все плохо
16:48 982
Анкара принимает переговоры России и Украины
Анкара принимает переговоры России и Украины
15:53 1460
У Аваза Зейналлы выявили онкозаболевание
У Аваза Зейналлы выявили онкозаболевание
15:46 2325
О чем договорились США с Ираном?
О чем договорились США с Ираном? продолжение главной темы
14:34 2071
Или сделка с США, или взрыв внутри Ирана. Третьего не дано
Или сделка с США, или взрыв внутри Ирана. Третьего не дано актуальный комментарий
12:45 2941
Россия теряет и Монголию. Виноватым сделают «коварный Запад»
Россия теряет и Монголию. Виноватым сделают «коварный Запад» опять на те же грабли
12 апреля 2025, 20:35 8524
Русские наступают в Курской и Сумской областях
Русские наступают в Курской и Сумской областях
13:48 2345
Кремль доволен
Кремль доволен
12:56 3985
Оно, конечно, Трамп герой, но зачем экономику ломать?
Оно, конечно, Трамп герой, но зачем экономику ломать? главный вопрос
11:28 2750

ЭТО ВАЖНО

Жестокий российский удар по Сумам: много жертв, среди погибших дети
Жестокий российский удар по Сумам: много жертв, среди погибших дети фото; видео; обновлено 17:33
17:33 8870
И Япония вливается в НАТО
И Япония вливается в НАТО наш комментарий
11:02 3985
Между Америкой и Китаем все плохо
Между Америкой и Китаем все плохо
16:48 982
Анкара принимает переговоры России и Украины
Анкара принимает переговоры России и Украины
15:53 1460
У Аваза Зейналлы выявили онкозаболевание
У Аваза Зейналлы выявили онкозаболевание
15:46 2325
О чем договорились США с Ираном?
О чем договорились США с Ираном? продолжение главной темы
14:34 2071
Или сделка с США, или взрыв внутри Ирана. Третьего не дано
Или сделка с США, или взрыв внутри Ирана. Третьего не дано актуальный комментарий
12:45 2941
Россия теряет и Монголию. Виноватым сделают «коварный Запад»
Россия теряет и Монголию. Виноватым сделают «коварный Запад» опять на те же грабли
12 апреля 2025, 20:35 8524
Русские наступают в Курской и Сумской областях
Русские наступают в Курской и Сумской областях
13:48 2345
Кремль доволен
Кремль доволен
12:56 3985
Оно, конечно, Трамп герой, но зачем экономику ломать?
Оно, конечно, Трамп герой, но зачем экономику ломать? главный вопрос
11:28 2750
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться