Рекордные заморозки в Турции

В последние дни на территории некоторых регионов Турции были зафиксированы самые низкие температуры за последние 30 лет, сообщил министр сельского хозяйства страны Ибрагим Юмаклы в соцсети Х.

По его словам, резкое похолодание наблюдалось в разное время в течение марта—апреля, особенно серьезным оно было 10–12 апреля, отмечены заморозки до минус 15 градусов, снегопады и град.