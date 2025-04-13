Рекордные заморозки в Турции

В последние дни на территории некоторых регионов Турции были зафиксированы самые низкие температуры за последние 30 лет, сообщил министр сельского хозяйства страны Ибрагим Юмаклы в соцсети Х.
По его словам, резкое похолодание наблюдалось в разное время в течение марта—апреля, особенно серьезным оно было 10–12 апреля, отмечены заморозки до минус 15 градусов, снегопады и град.
«В отдельных регионах были зафиксированы самые низкие температурные показатели за последние 30 лет. В результате этих неблагоприятных погодных условий, к сожалению, мы пережили один из самых масштабных сельскохозяйственных заморозков в нашей истории после сильных заморозков 2014 года», — указал Юмаклы.
Это привело к ущербу для фермеров, государство намерено поддержать пострадавших производителей, отметил министр.
Пострадали посадки абрикосовых, ореховых деревьев, виноградников, районы выращивания картофеля, лука.