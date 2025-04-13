Между Америкой и Китаем все плохо

Отказ президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина от уступок в торговой войне грозит привести две крупнейшие мировые державы к экономическому краху, пишет The Washington Post (WP).

Торговые и инвестиционные соглашения Вашингтона и Пекина долгое время позволяли сдерживать напряжение в дипломатических отношениях двух стран, отмечает газета. Сейчас же, когда США и Китай объявили о взаимных масштабных пошлинах на импорт, возник риск «фундаментального переупорядочивания мировой экономики», говорят аналитики.

США начали вводить тарифы в отношении товаров из Китая в феврале 2025 года, а к началу апреля размер американских пошлин достиг 104%. Китай в ответ также скорректировал ставки, увеличив их размер до 84%. Следом Вашингтон объявил об увеличении пошлин до 125%. С учетом вступивших в силу в начале марта пошлин в размере 20% ставка для ввозимых китайских товаров достигла 145%. Пекин снова ответил повышением пошлин в отношении товаров из США — они достигли 125%.

Трамп говорил, что тарифы будут действовать, пока Пекин не заключит сделку с Вашингтоном. Китайские власти указали, что не хотят торговой войны, но и «не боятся воевать».

Источники WP среди китайских чиновников говорят, что запланировать ответные шаги на экономическое давление со стороны США было поручено еще до инаугурации Трампа в январе. Тем не менее китайские дипломаты «были застигнуты врасплох» скоростью и масштабом ужесточений, предпринятых американской администрацией на прошлой неделе.

Издание напоминает, что в начале недели Трамп публично заявил, что США отказываются от любых переговоров с Китаем, пока вопрос с тарифами не будет решен. Пекин в ответ заявил, что не поддастся «давлению, угрозам и шантажу».

«Трамп… похоже, сам себя загнал в яму, в которой он не станет разговаривать с Китаем, если только Китай не решит перед ним пресмыкаться. Китай этого делать, конечно, не собирается. И это значит, что наиболее вероятным направлением развития событий сейчас будет просто эскалация», — прокомментировал директор программы Восточной Азии в институте Куинси Джейк Вернер.