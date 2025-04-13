«Космическая месть»: Как советские солдаты погибли после встречи с НЛО

Центральное разведывательное управление США опубликовало отчет, в котором утверждается, что советские военнослужащие погибли в результате контакта с НЛО. Документ, недавно рассекреченный и размещенный на официальном сайте ЦРУ, основывается на материалах, переданных из архивов КГБ после распада СССР и ухода Михаила Горбачева с поста президента в 1991 году.

Согласно отчету, среди полученных данных был 250-страничный доклад о нападении НЛО на военную базу в Сибири. В досье содержались фотографии, схемы и свидетельства очевидцев. Инцидент якобы произошел в период между 1989 и 1990 годами. Над воинской частью появился объект в форме диска, который был сбит ракетой «земля-воздух». После падения НЛО из него вышли пять гуманоидов небольшого роста с крупными головами и большими черными глазами.

По словам двух солдат, оставшихся в живых, существа приблизились друг к другу и объединились в единый овальный объект, который начал издавать свистящий звук и светиться ярким белым светом. Вскоре свет усилился, и произошла яркая вспышка. В этот момент 23 солдата, наблюдавшие за событием, мгновенно окаменели.

В документе сообщается, что обломки НЛО и тела «окаменевших солдат» были доставлены в засекреченный исследовательский центр под Москвой. Представитель ЦРУ отметил, что, если эти сведения правдивы, инцидент представляет серьезную угрозу и вызывает крайнюю обеспокоенность.

Ранее официальных сообщений об этом событии не публиковалось. В качестве первоисточника в отчете упоминается статья из украинской газеты «Тернопольский вечерник» под заголовком «Космическая месть», перепечатанная канадским изданием Weekly World News.