У Зеленского выступили за обязательный призыв женщин в армию

По мнению Палисы, в ближайшие 10–30 лет украинцам придется жить с осознанием возможного повторения конфликта, поскольку соседняя страна стремится «уничтожить» Украину как независимое государство. «Чтобы быть достаточно сильными и не сталкиваться с проблемами при мобилизации, нужен переходный период, который сформирует у граждан понимание, что служить обязаны все», — подчеркнул он.

Палиса напомнил, что обязанность защищать страну закреплена в Конституции, и предложил распространить ее и на женщин. Он также считает, что военная служба должна стать обязательным условием для получения социальных выплат, занятия государственных должностей и доступа к бюджетному образованию. «Пусть это будет минимальный контракт, например, на год. И мужчины, и женщины должны служить. В современной армии есть множество задач, подходящих для всех», — отметил он.

По его словам, такая мера поможет обществу лучше понять роль Вооруженных сил. «Если мы хотим построить государство, где наши дети будут счастливы, это понимание должно передаваться из поколения в поколение», — добавил Палиса. Он подчеркнул, что украинцы должны стать настолько сильными, чтобы ни у кого не возникло желания повторить события 2022 года. При этом он уточнил, что это его личное мнение и не факт, что Офис президента его разделяет.

По данным госсекретаря Минобороны Украины Людмилы Дараган на конец сентября, в ВСУ служат 68 тыс. женщин, из них 48 тыс. — военнослужащие, а около 5 тыс. находятся в зоне боевых действий. «Женщины сегодня везде: обеспечивают тыл, работают на сложных позициях, воюют в ВСУ. Они доказывают, что ценность человека определяется его способностями, эффективностью и интеллектом, а не полом», — отмечала она.