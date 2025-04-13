Сигареты подорожали или нет?

В компании-производителе сообщили Qafqazinfo, что цены на сигареты не повышались.
Уточняется, что увеличение цен произошло в магазине, принадлежащем одной из торговых сетей.
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В воскресенье, 13 апреля, в Азербайджане увеличились цены на все марки сигарет, передает Qafqazinfo.
Цены выросли на 10 гяпиков. В магазинах сигареты уже продаются по новым ценам. По словам продавцов и владельцев магазинов, подорожание связано с повышением цен на сигареты в точках оптовой продажи
Отметим, что ранее некоторые марки сигарет, такие как Kent, Sobranie и Winston, подорожали на 20 гяпиков.