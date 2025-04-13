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Трамп спас Apple

18:58 669

Введение президентом США Дональдом Трампом 145-процентных импортных пошлин на товары из Китая могло создать для Apple серьезные трудности, сообщает Bloomberg. Однако последующее решение американской администрации освободить смартфоны, планшеты и компьютеры от дополнительных тарифов позволило компании избежать «самого тяжелого кризиса со времен пандемии COVID-19».

По данным агентства, сразу после анонса Трампа о введении пошлин Apple начала разрабатывать срочные меры для спасения бизнеса. В частности, компания планировала перестроить цепочку поставок, увеличив производство iPhone для американского рынка в Индии. Это помогло бы обойти высокие пошлины и минимизировать рост цен на смартфоны, отмечает Bloomberg. Тем не менее реализация такого плана была бы крайне сложной. Согласно оценкам Morgan Stanley, 87% iPhone собираются в Китае, где также скоро начнется производство новой модели iPhone 17. Около 80% iPad и 60% компьютеров Mac тоже выпускаются в КНР. Даже при успешных переговорах с новыми поставщиками перенос производства почти неизбежно привел бы к удорожанию продукции.

Издание подчеркивает, что, хотя Трамп подталкивает Apple к тому, чтобы производить iPhone в США, нехватка отечественных инженеров и производственных мощностей делает это практически невозможным в краткосрочной перспективе.

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