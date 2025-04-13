Как проходит реконструкция стадиона в Ханкенди

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов побывал на стадионе в Ханкенди, где ознакомился с ходом реконструкции городского стадиона.

Фарид Гаибов получил информацию о ходе строительных работ на поле и трибунах стадиона. Министр дал поручения, касающиеся своевременного и качественного завершения ремонтно-восстановительных работ.

Напомним, что на стадионе в Ханкенди пройдут соревнования по стрельбе из лука III Игр СНГ, которые этой осенью пройдут в Азербайджане.

21 декабря 2023 года там был сыгран матч 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу, в котором «Карабах» со счетом 1:0 обыграл МОИК (Центральный спортивный клуб армии).