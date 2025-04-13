Мирзоян рассказал о встрече с Байрамовым и о деталях мирного договора

Он отметил, что в этом договоре есть пункт, согласно которому должна быть создана двусторонняя комиссия для контроля за выполнением договора и поиска решений проблем: «И проблемы обязательно возникнут. Потребуется некоторое время для совместной работы и поиска всех решений. Поэтому наш подход заключается в том, чтобы немедленно приступить к подписанию и ратификации, а затем попытаться решить оставшиеся вопросы».

«Это была первая встреча после нашего заявления о согласовании текста мирного договора. Мы, конечно, обсуждали этот вопрос. Позиции двух стран в целом публичны. Ничего секретного или нового здесь нет… Подписание, ратификация и вступление в силу договора о мире и установлении отношений станет лишь началом общей нормализации и налаживания отношений», - сказал Мирзоян.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян рассказал в интервью Civil.net о встрече с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, которая состоялась накануне в Анталье.

Мирзоян напомнил, что у Азербайджана есть своя позиция по этому вопросу. В частности, были названы два предварительных условия: роспуск Минской группы ОБСЕ и внесение поправок в Конституцию Армении. «Наша позиция по роспуску Минской группы ясна. Мы считаем, что в тот момент, когда конфликт перестанет существовать (а это может быть подписание соглашения), Минская группа… больше не будет нужна. Мы готовы реализовать эти два действия одновременно», - сказал Мирзоян.

Речь идет о том, заявил он, чтобы подписать соглашение и совместно выступить с инициативой прекращения деятельности Минской группы, обратившись к другим партнерам ОБСЕ, Секретариату и государствам-членам.

«По договору мы признаем территориальную целостность друг друга в границах, существовавших на момент распада Советского Союза. В процессе ратификации мы обратимся в наш Конституционный суд, и если он признает этот договор соответствующим Конституции, то вопрос решен. Если теоретически Конституционный суд придет к иному выводу, это будет уже другая ситуация, мы сядем и решим, как действовать дальше», - сказал Мирзоян.

«Там (в договоре) также говорится, что демаркация (границы) должна проходить на основе Алма-Атинской декларации. То есть территориальная целостность двух стран признается в границах, существовавших на момент распада СССР», - сказал Мирзоян.

Глава МИД Армении также сказал, что «переговоры должны продолжаться до тех пор, пока не будут найдены положительные решения». Мирзоян утверждает, что Армения не хочет «тупика, и конструктивный подход, который мы демонстрировали на протяжении всего этого процесса, является тому подтверждением». Он напомнил, что армянская сторона делала различные предложения азербайджанской стороне, в том числе о снятии блокады инфраструктуры.

По словам Мирзояна, Баку был предложен совместный механизм контроля и проверки вооружений, расследования пограничных инцидентов.

Говоря о разблокировании коммуникаций, Мирзоян заявил, что предложение в следующем: «Сохраняя суверенитет стран над своей инфраструктурой, Армения получает возможность пользоваться азербайджанскими железными дорогами, то есть отправлять свои грузы в любую точку через территорию Азербайджана или получать их. Таким же образом Азербайджан получает возможность отправлять и получать грузы через армянскую железнодорожную сеть».