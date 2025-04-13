Трамп полностью здоров

«Президент Трамп демонстрирует отличное когнитивное и физическое здоровье и полностью готов к исполнению обязанностей главнокомандующего и главы государства», — сказано в документе, направленном пресс-секретарю Белого дома Кэролайн Ливитт. Она опубликовала заключение в X.

Итоги медосмотра президента США Дональда Трампа показывают, что он готов к исполнению своих обязанностей на этом посту, говорится в заключении врача Белого дома Шона Барбабеллы.

Трамп проходил медосмотр 11 апреля. Он рассказал, что процедура продлилась четыре часа, глава Белого дома прошел в том числе когнитивный тест и правильно ответил на все вопросы. Согласно заключению, в ходе тестирования использовалась Монреальская шкала оценки когнитивных функций (MoCA), президент США набрал максимальное количество баллов (30).

Трамп говорил, что прошел тот же когнитивный скрининг, как и в прошлый раз. В этом тесте необходимо повторять определенные слова для проверки памяти. Президент США пошутил, что прошел проверку, так как хотел «немного отличаться от [Джо] Байдена», своего предшественника на посту.

В заключении сказано, что Трамп в настоящее время употребляет только препараты для контроля за уровнем холестерина, аспирин для «сердечной профилактики» и крем с мометазоном для лечения кожных заболеваний. У президента США диагностированы «хорошо контролируемая» гиперхолестеринемия, розацеа, «хорошо управляемый» актинический кератоз (без лечения может трансформироваться в рак кожи), дивертикулез и доброкачественный полип в толстой кишке.

14 июня Трампу исполнится 79 лет. Он стал самым возрастным президентом США на момент инаугурации. Трамп не раз рассказывал, что никогда не пил алкоголь и не курил табак, но пристрастен к жирной пище.