USD 1.7000
EUR 1.9245
RUB 2.0345
Подписаться на уведомления
Блицкриг Израиля: палестинский город в осаде
Новость дня
Блицкриг Израиля: палестинский город в осаде

Трамп полностью здоров

так заявили врачи
19:14 413

Итоги медосмотра президента США Дональда Трампа показывают, что он готов к исполнению своих обязанностей на этом посту, говорится в заключении врача Белого дома Шона Барбабеллы.

«Президент Трамп демонстрирует отличное когнитивное и физическое здоровье и полностью готов к исполнению обязанностей главнокомандующего и главы государства», — сказано в документе, направленном пресс-секретарю Белого дома Кэролайн Ливитт. Она опубликовала заключение в X.

Трамп проходил медосмотр 11 апреля. Он рассказал, что процедура продлилась четыре часа, глава Белого дома прошел в том числе когнитивный тест и правильно ответил на все вопросы. Согласно заключению, в ходе тестирования использовалась Монреальская шкала оценки когнитивных функций (MoCA), президент США набрал максимальное количество баллов (30).

Трамп говорил, что прошел тот же когнитивный скрининг, как и в прошлый раз. В этом тесте необходимо повторять определенные слова для проверки памяти. Президент США пошутил, что прошел проверку, так как хотел «немного отличаться от [Джо] Байдена», своего предшественника на посту.

В заключении сказано, что Трамп в настоящее время употребляет только препараты для контроля за уровнем холестерина, аспирин для «сердечной профилактики» и крем с мометазоном для лечения кожных заболеваний. У президента США диагностированы «хорошо контролируемая» гиперхолестеринемия, розацеа, «хорошо управляемый» актинический кератоз (без лечения может трансформироваться в рак кожи), дивертикулез и доброкачественный полип в толстой кишке.

14 июня Трампу исполнится 79 лет. Он стал самым возрастным президентом США на момент инаугурации. Трамп не раз рассказывал, что никогда не пил алкоголь и не курил табак, но пристрастен к жирной пище.

Нихат Мамедли стал чемпионом Европы по борьбе
Нихат Мамедли стал чемпионом Европы по борьбе
19:50 50
В Азербайджане ускорилась инфляция. Резко вырос импорт пшеницы, сливочного масла и сахара
В Азербайджане ускорилась инфляция. Резко вырос импорт пшеницы, сливочного масла и сахара официоз
17:18 3119
Все больше жертв удара России по украинским Сумам
Все больше жертв удара России по украинским Сумам фото; видео; обновлено 19:32
19:32 11207
Мирзоян рассказал о встрече с Байрамовым и о деталях мирного договора
Мирзоян рассказал о встрече с Байрамовым и о деталях мирного договора
19:07 714
Как проходит реконструкция стадиона в Ханкенди
Как проходит реконструкция стадиона в Ханкенди ФОТО
19:01 995
Турецкая оппозиция объявила: собрано свыше 10 млн подписей за досрочные выборы
Турецкая оппозиция объявила: собрано свыше 10 млн подписей за досрочные выборы обновлено 17:55
17:55 4094
И Япония вливается в НАТО
И Япония вливается в НАТО наш комментарий
11:02 4461
Между Америкой и Китаем все плохо
Между Америкой и Китаем все плохо
16:48 1781
Анкара принимает переговоры России и Украины
Анкара принимает переговоры России и Украины
15:53 2086
У Аваза Зейналлы выявили онкозаболевание
У Аваза Зейналлы выявили онкозаболевание
15:46 3486
О чем договорились США с Ираном?
О чем договорились США с Ираном? продолжение главной темы
14:34 2656

ЭТО ВАЖНО

Нихат Мамедли стал чемпионом Европы по борьбе
Нихат Мамедли стал чемпионом Европы по борьбе
19:50 50
В Азербайджане ускорилась инфляция. Резко вырос импорт пшеницы, сливочного масла и сахара
В Азербайджане ускорилась инфляция. Резко вырос импорт пшеницы, сливочного масла и сахара официоз
17:18 3119
Все больше жертв удара России по украинским Сумам
Все больше жертв удара России по украинским Сумам фото; видео; обновлено 19:32
19:32 11207
Мирзоян рассказал о встрече с Байрамовым и о деталях мирного договора
Мирзоян рассказал о встрече с Байрамовым и о деталях мирного договора
19:07 714
Как проходит реконструкция стадиона в Ханкенди
Как проходит реконструкция стадиона в Ханкенди ФОТО
19:01 995
Турецкая оппозиция объявила: собрано свыше 10 млн подписей за досрочные выборы
Турецкая оппозиция объявила: собрано свыше 10 млн подписей за досрочные выборы обновлено 17:55
17:55 4094
И Япония вливается в НАТО
И Япония вливается в НАТО наш комментарий
11:02 4461
Между Америкой и Китаем все плохо
Между Америкой и Китаем все плохо
16:48 1781
Анкара принимает переговоры России и Украины
Анкара принимает переговоры России и Украины
15:53 2086
У Аваза Зейналлы выявили онкозаболевание
У Аваза Зейналлы выявили онкозаболевание
15:46 3486
О чем договорились США с Ираном?
О чем договорились США с Ираном? продолжение главной темы
14:34 2656
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться