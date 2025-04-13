Русские обстреляли Херсон: есть жертвы

В Херсоне 13 апреля в результате российских атак погибли два человека, еще несколько жителей получили ранения, сообщила Херсонская областная государственная администрация.

Российские войска обстреляли из артиллерии Центральный район города. В ходе атаки 62-летняя женщина получила смертельные ранения. Кроме того, в результате сброса взрывчатки с беспилотника пострадал 48-летний мужчина. Он получил взрывную травму, а также ранения головы и шеи. Скорая помощь доставила его в больницу.

Еще один обстрел Центрального района привел к ранению 47-летнего мужчины. Позднее стало известно, что в тяжелом состоянии в больницу была доставлена женщина, пострадавшая от удара российского дрона в Днепровском районе. Она получила множественные осколочные ранения ног.