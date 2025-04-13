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Порошенко о невежливом вопросе Трампа: «Чей Крым?»

19:40 305

Во время своего первого президентского срока (2017–2021) Дональд Трамп задал вопрос о статусе Крыма тогдашнему президенту Украины (2014–2019) Петру Порошенко. Об этом Порошенко рассказал в интервью The New York Times.

«Трамп может задавать неожиданные вопросы, я могу сказать, даже невежливые», — сказал бывший украинский президент.

По его словам, на одной из встреч Трамп поинтересовался, может ли получить откровенный ответ на один вопрос. Получив согласие, он наклонился ближе и спросил: «Скажите, чей Крым?»

Порошенко ответил, что Крым принадлежит Украине, и поинтересовался, что побудило Трампа задать такой вопрос. По словам Порошенко, американский президент пояснил, что его «русский друг» утверждал, будто полуостров должен быть российским.

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