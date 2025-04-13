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Синоптики обещают ливни в Азербайджане

19:49 1351

Национальная служба гидрометеорологии Азербайджана предупредила о сильных осадках в ряде районов страны в ночь с 14 на 15 апреля, а к 16 апреля ожидаются ливневые дожди.

По прогнозам синоптиков, местами возможны грозы и град, а в горных районах — снегопады. Интенсивные осадки могут спровоцировать сели и паводки в горных реках.

15-16 апреля ожидается западный ветер со скоростью 15-20 м/с, который временами будет усиливаться до 25-30 м/с.

В Баку и на Апшеронском полуострове в ночь с 14 на 15 апреля ожидаются кратковременные дожди, а 15–16 апреля — ливни. В ночь с 14 на 15 апреля и до конца дня 17 апреля ожидается северо-западный ветер со скоростью 15-20 м/с, который временами будет усиливаться до 25-30 м/с.

Нестабильные погодные условия на территории Азербайджана сохранятся до 17 апреля.

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